Киш с курицей и грибами: частица Франции на вашем столе
Киш с грибами и курицей – это очень вкусный и простой в приготовлении пирог, родом из Франции. В последние годы в нашей стране он приобрел незаурядную популярность, что вполне закономерно, ведь его вкус не оставляет никого равнодушным.
Как правильно приготовить тесто для этого пирога точно знает фудблогер с ником jocheretyan. В Instagram она также рассказала, как сделать начинку ароматной и сочной.
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло – 100 гр
- Мука – 250 гр
- Яйцо – 1 шт
- Соль – щепотка
- Вода – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Грибы – 200 гр
- Куриное филе – 300 гр
- Лук – 1 шт
- Сливки – 200 мл
- Яйцо – 2 шт
- Сыр твердый – 100 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Просейте муку и натрите на терке холодное сливочное масло, соедините с яйцом, солью и водой.
2. Сформуйте из теста пласт и оставьте в холодильнике на время приготовления начинки.
3. Лук мелко нашинкуйте обжарьте, то же сделайте с курицей и грибами.
4. Тесто раскатайте, выложите в форму и сформуйте бортики.
5. Выложите начинку сверху теста.
6. Соедините яйца и сливки. Залейте поверх начинки в киш. Сверху осторожно выложите натертый сыр по всей поверхности киша.
7. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут.
8. Подавать охлажденным.
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