Киш с грибами и курицей – это очень вкусный и простой в приготовлении пирог, родом из Франции. В последние годы в нашей стране он приобрел незаурядную популярность, что вполне закономерно, ведь его вкус не оставляет никого равнодушным.

Как правильно приготовить тесто для этого пирога точно знает фудблогер с ником jocheretyan. В Instagram она также рассказала, как сделать начинку ароматной и сочной.

Ингредиенты для теста

Сливочное масло – 100 гр

Мука – 250 гр

Яйцо – 1 шт

Соль – щепотка

Вода – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Грибы – 200 гр

Куриное филе – 300 гр

Лук – 1 шт

Сливки – 200 мл

Яйцо – 2 шт

Сыр твердый – 100 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Просейте муку и натрите на терке холодное сливочное масло, соедините с яйцом, солью и водой.

2. Сформуйте из теста пласт и оставьте в холодильнике на время приготовления начинки.

3. Лук мелко нашинкуйте обжарьте, то же сделайте с курицей и грибами.

4. Тесто раскатайте, выложите в форму и сформуйте бортики.

5. Выложите начинку сверху теста.

6. Соедините яйца и сливки. Залейте поверх начинки в киш. Сверху осторожно выложите натертый сыр по всей поверхности киша.

7. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

8. Подавать охлажденным.

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