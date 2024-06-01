Киш с курицей и грибами: как приготовить, чтобы получился сочным
Киш – это французский пирог с песочным основанием и начинкой из сыра, сливок и яиц. Однако варианты начинок этого открытого пирога могут быть совершенно разные. В последнее время даже набрал популярности сладкий киш, в который добавляют яблоки, ягоды и сладкий сыр.
А вот фудблогер Алекс Миль предложил рецепт приготовления киша с курицей и грибами. В Instagram он рассказал, что блюдо получается сочным, вкусным и питательным.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 1 шт
- Мука – 250 гр
- Масло – 120 гр
- Молоко – 50 мл
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Моцарелла – 180 гр
- Куриное филе – 400 гр
- Лук большой – 1 шт
- Шампиньоны – 300 гр
- Сливки 33% – 300 мл
- Масло для жарки – 15 мл
- Соль
- Перец
- Мускатный орех
- Томаты черри – 4-6 шт
Способ приготовления
1.В тарелку всыпаем муку и холодное масло, руками разминаем в крошку. Добавляем яйцо, молоко, соль и перемешиваем в однородное тесто. Накрываем пленкой и отправляем на 30 мин в холодильник.
2. Готовим начинку. На масле обжариваем до прозрачности нарезанный лук. Добавляем курицу и жарим 7-8 мин помешивая.
3. Добавляем грибы и соль и перец. Жарим регулярно перемешивая до полного испарения жидкости (10-12 мин).
4. Тесто раскатываем и перекладываем в форму. Срезаем лишние бортики. Прокалываем дно вилкой, кладем пергамент, на него высыпаем груз, чтобы тесто не сдувалось (например, сухой рис) и выпекаем 20 мин при 180С.
5. В тарелку разбиваем яйца, вливаем жирные сливки, добавляем соль и мускатный орех. Все сбиваем венчиком.
6. Достаем форму из духовки, убираем пергамент. Выкладываем начинку из мяса и грибов, заливаем сливками, присыпаем натертым сыром. И выкладываем сверху половинки помидорок черри.
7. Отправляем в разогретую духовку при 180С на 45-50 мин.
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