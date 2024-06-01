Киш – это французский пирог с песочным основанием и начинкой из сыра, сливок и яиц. Однако варианты начинок этого открытого пирога могут быть совершенно разные. В последнее время даже набрал популярности сладкий киш, в который добавляют яблоки, ягоды и сладкий сыр.

А вот фудблогер Алекс Миль предложил рецепт приготовления киша с курицей и грибами. В Instagram он рассказал, что блюдо получается сочным, вкусным и питательным.

Ингредиенты для теста

Яйца – 1 шт

Мука – 250 гр

Масло – 120 гр

Молоко – 50 мл

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Моцарелла – 180 гр

Куриное филе – 400 гр

Лук большой – 1 шт

Шампиньоны – 300 гр

Сливки 33% – 300 мл

Масло для жарки – 15 мл

Соль

Перец

Мускатный орех

Томаты черри – 4-6 шт

Способ приготовления

1.В тарелку всыпаем муку и холодное масло, руками разминаем в крошку. Добавляем яйцо, молоко, соль и перемешиваем в однородное тесто. Накрываем пленкой и отправляем на 30 мин в холодильник.

2. Готовим начинку. На масле обжариваем до прозрачности нарезанный лук. Добавляем курицу и жарим 7-8 мин помешивая.

3. Добавляем грибы и соль и перец. Жарим регулярно перемешивая до полного испарения жидкости (10-12 мин).

4. Тесто раскатываем и перекладываем в форму. Срезаем лишние бортики. Прокалываем дно вилкой, кладем пергамент, на него высыпаем груз, чтобы тесто не сдувалось (например, сухой рис) и выпекаем 20 мин при 180С.

5. В тарелку разбиваем яйца, вливаем жирные сливки, добавляем соль и мускатный орех. Все сбиваем венчиком.

6. Достаем форму из духовки, убираем пергамент. Выкладываем начинку из мяса и грибов, заливаем сливками, присыпаем натертым сыром. И выкладываем сверху половинки помидорок черри.

7. Отправляем в разогретую духовку при 180С на 45-50 мин.

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