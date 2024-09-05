Кисло-сладкие консервированные огурцы на зиму: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт закуски

Огурцы на зиму можно консервировать с луком, чесноком, томатным соусом, а также специями и овощами. Если вы любите острые блюда, тогда можно еще в процессе приготовления добавлять острый кетчуп.

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Вкусная закуска из огурцов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кисло-сладких консервированных огурцов.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Огурцы – 2 кг
  • Лук – 1 кг
  • Соль – 2 ст. л.
  • Уксус яблочный – 150-200 мл
  • Сахар 200 г
  • Масло – 1 стакан
  • Перец чили
  • Томатная паста – 150 г

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы кружочками, лук полукольцами, посолите и перемешайте.

Огурцы с луком

2. В отдельной емкости смешайте уксус, сахар, растительное масло и томатную пасту.

Соус для блюда

3. Залейте маринадом огурцы и перемешайте. Разложите огурцы по банкам, накройте крышками и стерилизуйте 10 минут.

Приготовление салата

4. Закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Готовое блюдо

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