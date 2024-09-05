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Кисло-сладкие консервированные огурцы на зиму: рецепт вкусной закуски
Огурцы на зиму можно консервировать с луком, чесноком, томатным соусом, а также специями и овощами. Если вы любите острые блюда, тогда можно еще в процессе приготовления добавлять острый кетчуп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кисло-сладких консервированных огурцов.
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг
- Лук – 1 кг
- Соль – 2 ст. л.
- Уксус яблочный – 150-200 мл
- Сахар 200 г
- Масло – 1 стакан
- Перец чили
- Томатная паста – 150 г
Способ приготовления:
1. Порежьте огурцы кружочками, лук полукольцами, посолите и перемешайте.
2. В отдельной емкости смешайте уксус, сахар, растительное масло и томатную пасту.
3. Залейте маринадом огурцы и перемешайте. Разложите огурцы по банкам, накройте крышками и стерилизуйте 10 минут.
4. Закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
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