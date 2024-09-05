Огурцы на зиму можно консервировать с луком, чесноком, томатным соусом, а также специями и овощами. Если вы любите острые блюда, тогда можно еще в процессе приготовления добавлять острый кетчуп.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кисло-сладких консервированных огурцов.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг

Лук – 1 кг

Соль – 2 ст. л.

Уксус яблочный – 150-200 мл

Сахар 200 г

Масло – 1 стакан

Перец чили

Томатная паста – 150 г

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы кружочками, лук полукольцами, посолите и перемешайте.

2. В отдельной емкости смешайте уксус, сахар, растительное масло и томатную пасту.

3. Залейте маринадом огурцы и перемешайте. Разложите огурцы по банкам, накройте крышками и стерилизуйте 10 минут.

4. Закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

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