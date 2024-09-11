Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
69
Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску

Чтобы консервированные огурцы зимой были пикантными и сочными, их можно закрыть в томатном соусе. Для такой заготовки подойдут даже более старые огурцы, потому что их можно просто почистить. Также понадобится еще несколько сезонных овощей.

Видео дня

Идея приготовления пикантных кисло-сладких огурцов на зиму опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Сохраняются такие огурцы достаточно долго.

Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску

Ингредиенты:

  • огурцы – 2 кг.
  • лук – 1 кг.
  • соль – 2 ст.л.
  • уксус яблочный – 150-200 мл.
  • сахар – 200 г
  • масло – 1 стакан
  • томатная паста – 150 г

Способ приготовления:

Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску

1. Порезать огурцы кружочками, лук – полукольцами.

2. Посолить и перемешать.

Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску

3. В отдельной емкости смешать уксус, сахар, растительное масло и томатную пасту.

Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску

4. Залить смесью огурца и перемешать.

Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску

5. Разложить огурцы по баночкам, накрыть крышками и стерилизовать 10 минут.

Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску

6. Закрутить, перевернуть вверх дном.

Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску

7. Оставить до полного охлаждения.

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты