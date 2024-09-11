Чтобы консервированные огурцы зимой были пикантными и сочными, их можно закрыть в томатном соусе. Для такой заготовки подойдут даже более старые огурцы, потому что их можно просто почистить. Также понадобится еще несколько сезонных овощей.

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Идея приготовления пикантных кисло-сладких огурцов на зиму опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Сохраняются такие огурцы достаточно долго.

Ингредиенты:

огурцы – 2 кг.

лук – 1 кг.

соль – 2 ст.л.

уксус яблочный – 150-200 мл.

сахар – 200 г

масло – 1 стакан

томатная паста – 150 г

Способ приготовления:

1. Порезать огурцы кружочками, лук – полукольцами.

2. Посолить и перемешать.

3. В отдельной емкости смешать уксус, сахар, растительное масло и томатную пасту.

4. Залить смесью огурца и перемешать.

5. Разложить огурцы по баночкам, накрыть крышками и стерилизовать 10 минут.

6. Закрутить, перевернуть вверх дном.

7. Оставить до полного охлаждения.