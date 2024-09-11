Кисло-сладкие огурцы в пикантном соусе на зиму: как приготовить вкусную закуску
Чтобы консервированные огурцы зимой были пикантными и сочными, их можно закрыть в томатном соусе. Для такой заготовки подойдут даже более старые огурцы, потому что их можно просто почистить. Также понадобится еще несколько сезонных овощей.
Идея приготовления пикантных кисло-сладких огурцов на зиму опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Сохраняются такие огурцы достаточно долго.
Ингредиенты:
- огурцы – 2 кг.
- лук – 1 кг.
- соль – 2 ст.л.
- уксус яблочный – 150-200 мл.
- сахар – 200 г
- масло – 1 стакан
- томатная паста – 150 г
Способ приготовления:
1. Порезать огурцы кружочками, лук – полукольцами.
2. Посолить и перемешать.
3. В отдельной емкости смешать уксус, сахар, растительное масло и томатную пасту.
4. Залить смесью огурца и перемешать.
5. Разложить огурцы по баночкам, накрыть крышками и стерилизовать 10 минут.
6. Закрутить, перевернуть вверх дном.
7. Оставить до полного охлаждения.