Кисло-сладкие помидоры на зиму: удачные пропорции на трехлитровую банку

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Кисло-сладкие помидоры на зиму: удачные пропорции на трехлитровую банку

Маринованные помидоры в банках – вкусная и сочная закуска на все случаи жизни. Мариновать их можно, добавляя разнообразную зелень и ароматные специи. Самое важное в приготовлении – сделать удачный маринад и четко соблюдать пропорции.

Фудблогер Виктория с ником vika_tasty на своей странице в Instagram поделилась рецептом кисло-сладких помидоров на зиму.

Рецепт кисло-сладких помидоров на зиму

Ингредиенты на 4 трехлитровых банки (на 12 л):

  • помидоры
  • лук – 2-3 шт
  • петрушка – пучок
  • болгарский перец – 3 шт
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  • перец горошек – по 5 шт на банке
  • чеснок – 3 зубчика
  • лавровые листья – по 2 шт на банке

Маринад:

  • сахар – 20 ст. л.
  • соль – 5 ст. л.
  • уксус – 350 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть помидоры и банки с крышками.

2. Далее налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

Как закрыть помидоры на зиму

3. Тем временем на дно каждой банки выложить кружочки лука, петрушку, лавровые листья, горошинки перца и чеснок.

4. Утрамбовать помидоры. По желанию добавить полоски перца. Наполнить банки кипятком.

Кисло-сладкие помидоры на зиму

5. Сразу налить в кастрюлю такое же количество воды, как в прошлый раз и снова поставить на огонь. Довести до кипения.

6. В кипящую воду добавить все ингредиенты для маринада и довести ее до кипения еще раз.

7. Из банок слить воду. Вместо этого залить горячим маринадом.

Рецепт маринованных помидоров на трехлитровую банку

8. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном, укутать чем-нибудь теплым. На следующий день переставить банки в холодное место. Готово!

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