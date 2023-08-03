Маринованные помидоры в банках – вкусная и сочная закуска на все случаи жизни. Мариновать их можно, добавляя разнообразную зелень и ароматные специи. Самое важное в приготовлении – сделать удачный маринад и четко соблюдать пропорции.

Фудблогер Виктория с ником vika_tasty на своей странице в Instagram поделилась рецептом кисло-сладких помидоров на зиму.

Ингредиенты на 4 трехлитровых банки (на 12 л):

помидоры

лук – 2-3 шт

петрушка – пучок

болгарский перец – 3 шт

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перец горошек – по 5 шт на банке

чеснок – 3 зубчика

лавровые листья – по 2 шт на банке

Маринад:

сахар – 20 ст. л.

соль – 5 ст. л.

уксус – 350 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть помидоры и банки с крышками.

2. Далее налить в кастрюлю воду и довести до кипения.

3. Тем временем на дно каждой банки выложить кружочки лука, петрушку, лавровые листья, горошинки перца и чеснок.

4. Утрамбовать помидоры. По желанию добавить полоски перца. Наполнить банки кипятком.

5. Сразу налить в кастрюлю такое же количество воды, как в прошлый раз и снова поставить на огонь. Довести до кипения.

6. В кипящую воду добавить все ингредиенты для маринада и довести ее до кипения еще раз.

7. Из банок слить воду. Вместо этого залить горячим маринадом.

8. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном, укутать чем-нибудь теплым. На следующий день переставить банки в холодное место. Готово!

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