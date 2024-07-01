Клафути с черешнями: готовим традиционный французский десерт
Клафути – это французский фруктовый десерт, традиционно приготовленный из плодов черешни, выложенных на смазанную маслом форму и покрытых густым тестом. Необычайно вкусное блюдо, которое заставит вас еще сильнее мечтать посетить Францию.
Как правильно приготовить клафути с черешнями, в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она показала правильный способ приготовления теста для этого десерта.
Ингредиенты на форму 30 см
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 80 г
- Мука – 100 г
- Сливки 10% – 300 мл
- Черешня – 500 г
Способ приготовления
1. Яйца с сахаром и пряностями смешиваем в миске с помощью венчика.
2. Добавляем муку и перемешиваем до исчезновения комочков.
3. Добавляем сливки и перемешиваем. Тесто готово.
4. Керамическую форму смазываем сливочным маслом, а на дно выкладываем пергамент, чтобы удобнее было доставать клафути.
5. Выкладываем ягоды в форму. Косточки из черешен лучше не вынимать.
6. Заливаем тесто в форму и отправляем выпекаться в течение 30-45 минут при 180 градусах.
7. Даем десерту остыть и вынимаем его из формы.
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