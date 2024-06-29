Клафути с черешнями: завораживающий французский десерт.
Глядя на название этого блюда может показаться, что клафути – это очень сложное и изысканное. Но на самом деле, клафути с черешнями – это простой вид выпечки, который смело можно отнести к категории "на скорую руку". Это десерт, одновременно похожий на запеканку, пирог и яичный мусс.
Как приготовить клафути с черешнями в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Он также добавил, что этот десерт идеально подходит летом.
Ингредиенты
- Черешня – 400 гр
- Белый жидкий йогурт – 160 гр
- Молоко – 50 мл
- Мука – 100 гр
- Яйца – 2 шт
- Ванильный сахар – 10 гр
- Сахар – 50 гр
Способ приготовления
1. В тарелку вливаем молоко, добавляем яйца и белый жидкий йогурт. Размешиваем до однородности.
2. Добавляем муку, ванильный сахар и белый сахар. Перемешиваем до однородности.
3. Смазываем сливочным маслом форму для выпечки.
4. Перемешиваем ягоды с крахмалом.
5. Вливаем на дно немного теста и вбрасываем ягоды, а сверху заливаем тестом. Ягоды следует поправить таким образом, чтобы они не смотрелись поверх теста.
6. Отправляем в духовку, при 180С на 45мин. Охлаждаем и перед подачей присыпаем сахарной пудрой.
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