От правильно приготовленной глазури зависит внешний вид паски. В идеале глазурь должна быть стойкой, не прилипать к рукам, не растекаться и быстро застывать. Приготовить ее можно из банальных ингредиентов, но важно знать некоторые секреты.

Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась рецептом и секретами приготовления удачной глазури на паску.

Ингредиенты:

белок – 100 г

сахар – 200 г

Способ приготовления:

1. Сначала начать взбивать миксером белки до образования пены.

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2. Постепенно добавляя сахар, продолжить взбивать массу до тех пор, пока она не станет густой и стойкой.

Несколько лайфхаков:

начинать взбивать глазурь нужно на маленьких скоростях и только постепенно увеличивать обороты;

яйца можно использовать как комнатной температуры, так и сразу из холодильника – нет разницы;

для того чтобы белок был стабильным, нужно добавить немного лимонного сока;

можно использовать как сахар, так и сахарную пудру;

глазурь лучше делать сразу перед тем, как наносить на паски, потому что она быстро застывает;

наносить глазурь следует на охлажденные паски.

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