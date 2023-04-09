Классическая глазурь на паску, которая не липнет к рукам: все секреты приготовления

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Классическая глазурь на паску, которая не липнет к рукам: все секреты приготовления

От правильно приготовленной глазури зависит внешний вид паски. В идеале глазурь должна быть стойкой, не прилипать к рукам, не растекаться и быстро застывать. Приготовить ее можно из банальных ингредиентов, но важно знать некоторые секреты.

Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась рецептом и секретами приготовления удачной глазури на паску.

Рецепт глазури на паску

Ингредиенты:

  • белок – 100 г
  • сахар – 200 г

Способ приготовления:

1. Сначала начать взбивать миксером белки до образования пены.

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2. Постепенно добавляя сахар, продолжить взбивать массу до тех пор, пока она не станет густой и стойкой.

Глазурь на паску из белков и сахара

Несколько лайфхаков:

  • начинать взбивать глазурь нужно на маленьких скоростях и только постепенно увеличивать обороты;
  • яйца можно использовать как комнатной температуры, так и сразу из холодильника – нет разницы;
  • для того чтобы белок был стабильным, нужно добавить немного лимонного сока;
  • можно использовать как сахар, так и сахарную пудру;
  • глазурь лучше делать сразу перед тем, как наносить на паски, потому что она быстро застывает;
  • наносить глазурь следует на охлажденные паски.
Секреты приготовления глазури

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