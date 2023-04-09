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Классическая глазурь на паску, которая не липнет к рукам: все секреты приготовления
От правильно приготовленной глазури зависит внешний вид паски. В идеале глазурь должна быть стойкой, не прилипать к рукам, не растекаться и быстро застывать. Приготовить ее можно из банальных ингредиентов, но важно знать некоторые секреты.
Фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss на своей странице в Instagram поделилась рецептом и секретами приготовления удачной глазури на паску.
Ингредиенты:
- белок – 100 г
- сахар – 200 г
Способ приготовления:
1. Сначала начать взбивать миксером белки до образования пены.
2. Постепенно добавляя сахар, продолжить взбивать массу до тех пор, пока она не станет густой и стойкой.
Несколько лайфхаков:
- начинать взбивать глазурь нужно на маленьких скоростях и только постепенно увеличивать обороты;
- яйца можно использовать как комнатной температуры, так и сразу из холодильника – нет разницы;
- для того чтобы белок был стабильным, нужно добавить немного лимонного сока;
- можно использовать как сахар, так и сахарную пудру;
- глазурь лучше делать сразу перед тем, как наносить на паски, потому что она быстро застывает;
- наносить глазурь следует на охлажденные паски.
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