Классическая украинская паска – это рецепт пасхальной выпечки, по которому сдобу пекли еще наши бабушки и он точно проверен годами. В основе такой паски – классическое дрожжевое тесто, в которое для особого аромата и вкуса добавляют цитрусовую цедру и большое количество изюма. Паска прекрасно поднимается и получается очень мягкой.

В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован классический рецепт украинской паски с цитрусовой цедрой и изюмом.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 750-800 г

теплое молоко – 220 мл

сухие дрожжи – 10 г

яйцо – 1 шт

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яичный желток – 1 шт

сахар – 250 г

ванильная эссенция

апельсин – 1 шт

сливочное масло – 100 г

масло растительное – 30 г

изюм – 100 г

Глазурь:

сахарная пудра – 100 г

сок апельсина – 1\2 шт

кокосовая стружка – 100 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно смешать теплое молоко, 1 ст. л. сахара от общего количества, дрожжи. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.

2. К готовой опаре добавить яйцо, желток, соль, сахар, сливочное масло, растительное масло, цедру и сок апельсина, ваниль. Перемешать все венчиком.

4. Постепенно добавить муку, замешивать тесто сначала ложкой, затем – руками. Оно должно получиться мягкое и не прилипать к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в тепле на 1 час.

5. Как пройдет и час, вмешать в тесто изюм, сразу смазать руки маслом и заполнить тестом формы на 1\3. Оставить на время, чтобы паски немного подошли.

6. Выпекать при температуре 160 градусов 40 минут.

7. Для глазури смешать пудру и сок апельсина.

8. Готовые паски обвалять в глазури, а затем погрузить в кокосовую стружку.

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