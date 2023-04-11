Классическая сладкая украинская паска: рецепт проверенный годами
Классическая украинская паска – это рецепт пасхальной выпечки, по которому сдобу пекли еще наши бабушки и он точно проверен годами. В основе такой паски – классическое дрожжевое тесто, в которое для особого аромата и вкуса добавляют цитрусовую цедру и большое количество изюма. Паска прекрасно поднимается и получается очень мягкой.
В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован классический рецепт украинской паски с цитрусовой цедрой и изюмом.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 750-800 г
- теплое молоко – 220 мл
- сухие дрожжи – 10 г
- яйцо – 1 шт
- яичный желток – 1 шт
- сахар – 250 г
- ванильная эссенция
- апельсин – 1 шт
- сливочное масло – 100 г
- масло растительное – 30 г
- изюм – 100 г
Глазурь:
- сахарная пудра – 100 г
- сок апельсина – 1\2 шт
- кокосовая стружка – 100 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления опары нужно смешать теплое молоко, 1 ст. л. сахара от общего количества, дрожжи. Перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут.
2. К готовой опаре добавить яйцо, желток, соль, сахар, сливочное масло, растительное масло, цедру и сок апельсина, ваниль. Перемешать все венчиком.
4. Постепенно добавить муку, замешивать тесто сначала ложкой, затем – руками. Оно должно получиться мягкое и не прилипать к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в тепле на 1 час.
5. Как пройдет и час, вмешать в тесто изюм, сразу смазать руки маслом и заполнить тестом формы на 1\3. Оставить на время, чтобы паски немного подошли.
6. Выпекать при температуре 160 градусов 40 минут.
7. Для глазури смешать пудру и сок апельсина.
8. Готовые паски обвалять в глазури, а затем погрузить в кокосовую стружку.
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