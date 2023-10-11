В рационе каждого ребенка обязательно должен быть кисломолочный творог, ведь он укрепляет кости. А для того, чтобы продукт был не только полезным, но и вкусным – чаще всего из него готовят запеканку. Блюдо имеет особый нежный вкус и очень мягкую текстуру.

Идея приготовления классической сырной запеканки опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной ( _tanyushina_ ) в Instagram. В составе нет обычной муки.

Ингредиенты:

500 г кисломолочного творога (от 9% жирности и выше)

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3 яйца

3 ст.л. сахара

3 ст.л. сметаны

2 ст.л. манки

ванильный сахар или экстракт

щепотка соли

50 г изюма

2 ст.л. сметаны для смазки

Способ приготовления:

1. К сметане добавить манку, перемешать и оставить набухать на 15-20 минут.

2. К сыру добавить яйца, сахар, соль, ванильный сахар.

3. Измельчить все погружным блендером в однородную массу. Если нет блендера, то творог необходимо перетереть через сито, а затем взбить с яйцами и сахаром миксером.

4. К творожной массе добавить сметану с манкой, перемешать.

5. Всыпать промытые изюм, перемешать.

6. Форму смазать маслом, выложить творожную массу, разровнять.

7. Сверху смазать сметаной.

8. Выпекать при температуре 150-160 градусов в течение часа.

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