Классическая творожная запеканка, как в детстве: делимся секретами приготовления
В рационе каждого ребенка обязательно должен быть кисломолочный творог, ведь он укрепляет кости. А для того, чтобы продукт был не только полезным, но и вкусным – чаще всего из него готовят запеканку. Блюдо имеет особый нежный вкус и очень мягкую текстуру.
Идея приготовления классической сырной запеканки опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной ( _tanyushina_ ) в Instagram. В составе нет обычной муки.
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного творога (от 9% жирности и выше)
- 3 яйца
- 3 ст.л. сахара
- 3 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. манки
- ванильный сахар или экстракт
- щепотка соли
- 50 г изюма
- 2 ст.л. сметаны для смазки
Способ приготовления:
1. К сметане добавить манку, перемешать и оставить набухать на 15-20 минут.
2. К сыру добавить яйца, сахар, соль, ванильный сахар.
3. Измельчить все погружным блендером в однородную массу. Если нет блендера, то творог необходимо перетереть через сито, а затем взбить с яйцами и сахаром миксером.
4. К творожной массе добавить сметану с манкой, перемешать.
5. Всыпать промытые изюм, перемешать.
6. Форму смазать маслом, выложить творожную массу, разровнять.
7. Сверху смазать сметаной.
8. Выпекать при температуре 150-160 градусов в течение часа.
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