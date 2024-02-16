Луковники являются отличным вариантом, когда на пороге внезапно появились гости, а в холодильнике совсем пусто. Бюджетное и очень легкое в приготовлении блюдо поразит своим вкусом.

Рецептом луковников поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В своем Instagram она рассказала, как правильно приготовить, и с чем подать луковники так, чтобы они получились вкуснее котлет.

Ингредиенты

Лук – 500 гр

Мука – 100 гр

Видео дня

Яйца – 2 шт

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Лук нарезаем кубиком, заправляем солью, перцем, переминаем и оставляем мариноваться на 15 минут.

2. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем.

3. В отдельной емкости взбиваем яйца, как на омлет.

4. Когда лук промариновался, отжимаем сок. Добавляем взбитые яйца, перемешиваем, понемногу добавляем муку с разрыхлителем и хорошо все вымешиваем.

5. Добавляем нарезанный зеленый лук и еще раз перемешиваем.

6. Жарим луковники до золотистого цвета на малом огне, чтобы лук стал мягким и нежным.

7. Подаем луковники со сметаной и шкварками.

На OBOZ.UА также можно найти много интересных рецептов котлет.