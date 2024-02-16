Классические луковники: как приготовить так, чтобы были вкуснее котлет

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
306
Классические луковники: как приготовить так, чтобы были вкуснее котлет

Луковники являются отличным вариантом, когда на пороге внезапно появились гости, а в холодильнике совсем пусто. Бюджетное и очень легкое в приготовлении блюдо поразит своим вкусом.

Рецептом луковников поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В своем Instagram она рассказала, как правильно приготовить, и с чем подать луковники так, чтобы они получились вкуснее котлет.

Классические луковники: как приготовить так, чтобы были вкуснее котлет

Ингредиенты

  • Лук – 500 гр
  • Мука – 100 гр
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  • Яйца – 2 шт
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Лук нарезаем кубиком, заправляем солью, перцем, переминаем и оставляем мариноваться на 15 минут.

Классические луковники: как приготовить так, чтобы были вкуснее котлет

2. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем.

Классические луковники: как приготовить так, чтобы были вкуснее котлет

3. В отдельной емкости взбиваем яйца, как на омлет.

4. Когда лук промариновался, отжимаем сок. Добавляем взбитые яйца, перемешиваем, понемногу добавляем муку с разрыхлителем и хорошо все вымешиваем.

Классические луковники: как приготовить так, чтобы были вкуснее котлет

5. Добавляем нарезанный зеленый лук и еще раз перемешиваем.

Классические луковники: как приготовить так, чтобы были вкуснее котлет

6. Жарим луковники до золотистого цвета на малом огне, чтобы лук стал мягким и нежным.

Классические луковники: как приготовить так, чтобы были вкуснее котлет

7. Подаем луковники со сметаной и шкварками.

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