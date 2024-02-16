Классические луковники: как приготовить так, чтобы были вкуснее котлет
Луковники являются отличным вариантом, когда на пороге внезапно появились гости, а в холодильнике совсем пусто. Бюджетное и очень легкое в приготовлении блюдо поразит своим вкусом.
Рецептом луковников поделилась фудблогер с ником receptuk.ua. В своем Instagram она рассказала, как правильно приготовить, и с чем подать луковники так, чтобы они получились вкуснее котлет.
Ингредиенты
- Лук – 500 гр
- Мука – 100 гр
- Яйца – 2 шт
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Лук нарезаем кубиком, заправляем солью, перцем, переминаем и оставляем мариноваться на 15 минут.
2. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем.
3. В отдельной емкости взбиваем яйца, как на омлет.
4. Когда лук промариновался, отжимаем сок. Добавляем взбитые яйца, перемешиваем, понемногу добавляем муку с разрыхлителем и хорошо все вымешиваем.
5. Добавляем нарезанный зеленый лук и еще раз перемешиваем.
6. Жарим луковники до золотистого цвета на малом огне, чтобы лук стал мягким и нежным.
7. Подаем луковники со сметаной и шкварками.
На OBOZ.UА также можно найти много интересных рецептов котлет.