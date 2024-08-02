Классический чизкейк с голубикой: получится вкуснее, чем в кафе

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Классический чизкейк с голубикой: получится вкуснее, чем в кафе

Чизкейк – один из самых популярных десертов с добавлением творога. При правильном приготовлении он получается очень нежный, воздушный и просто тает во рту. Отказаться от вкушения чизкейка практически невозможно, ведь его внешний вид буквально требует положить кусок в рот как можно быстрее.

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Как правильно приготовить классический чизкейк в TikTok рассказала фудблогер с ником diali_cooking. Она также добавила к нему голубику, благодаря чему десерт будет смаковать еще больше.

Классический чизкейк с голубикой: получится вкуснее, чем в кафе

Ингредиенты для основания

  • Печенье кофе – 180 гр
  • Сливочное масло – 80 гр

Ингредиенты для начинки

  • Голубика – 200 гр
  • Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
  • Крем-сыр– 400 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Сахарная пудра – 80 гр
  • Сметана – 100 гр

Способ приготовления основания

Классический чизкейк с голубикой: получится вкуснее, чем в кафе

1.Жарко измельчаем в крошку.

2. Вливаем растопленное сливочное масло и перемешиваем руками.

3. Выкладываем в форму, делая бортики и ставим в морозилку на 30 мин.

Способ приготовления начинки

Классический чизкейк с голубикой: получится вкуснее, чем в кафе

1.К крем сыра по одному добавляем яйца и перемешиваем.

2. Добавляем пудру, сметану и крахмал. Перемешиваем.

3. Лохину смешиваем с крахмалом и высыпаем на основание.

4. Выливаем сырный слой и ставим выпекаться в течение 1 часа и 20 минут при 160 градусах.

5. Середина чизкейка должна немного покачиваться.

6. Сверху украшаем голубизной.

Классический чизкейк с голубикой: получится вкуснее, чем в кафе

7. Полностью охлаждаем и только тогда вынимаем из формы.

8. Отправляем на ночь в холодильник.

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