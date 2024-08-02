Классический чизкейк с голубикой: получится вкуснее, чем в кафе
Чизкейк – один из самых популярных десертов с добавлением творога. При правильном приготовлении он получается очень нежный, воздушный и просто тает во рту. Отказаться от вкушения чизкейка практически невозможно, ведь его внешний вид буквально требует положить кусок в рот как можно быстрее.
Как правильно приготовить классический чизкейк в TikTok рассказала фудблогер с ником diali_cooking. Она также добавила к нему голубику, благодаря чему десерт будет смаковать еще больше.
Ингредиенты для основания
- Печенье кофе – 180 гр
- Сливочное масло – 80 гр
Ингредиенты для начинки
- Голубика – 200 гр
- Крахмал кукурузный – 2 ст.л.
- Крем-сыр– 400 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахарная пудра – 80 гр
- Сметана – 100 гр
Способ приготовления основания
1.Жарко измельчаем в крошку.
2. Вливаем растопленное сливочное масло и перемешиваем руками.
3. Выкладываем в форму, делая бортики и ставим в морозилку на 30 мин.
Способ приготовления начинки
1.К крем сыра по одному добавляем яйца и перемешиваем.
2. Добавляем пудру, сметану и крахмал. Перемешиваем.
3. Лохину смешиваем с крахмалом и высыпаем на основание.
4. Выливаем сырный слой и ставим выпекаться в течение 1 часа и 20 минут при 160 градусах.
5. Середина чизкейка должна немного покачиваться.
6. Сверху украшаем голубизной.
7. Полностью охлаждаем и только тогда вынимаем из формы.
8. Отправляем на ночь в холодильник.
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