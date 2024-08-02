Чизкейк – один из самых популярных десертов с добавлением творога. При правильном приготовлении он получается очень нежный, воздушный и просто тает во рту. Отказаться от вкушения чизкейка практически невозможно, ведь его внешний вид буквально требует положить кусок в рот как можно быстрее.

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Как правильно приготовить классический чизкейк в TikTok рассказала фудблогер с ником diali_cooking. Она также добавила к нему голубику, благодаря чему десерт будет смаковать еще больше.

Ингредиенты для основания

Печенье кофе – 180 гр

Сливочное масло – 80 гр

Ингредиенты для начинки

Голубика – 200 гр

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Крем-сыр– 400 гр

Яйца – 2 шт

Сахарная пудра – 80 гр

Сметана – 100 гр

Способ приготовления основания

1.Жарко измельчаем в крошку.

2. Вливаем растопленное сливочное масло и перемешиваем руками.

3. Выкладываем в форму, делая бортики и ставим в морозилку на 30 мин.

Способ приготовления начинки

1.К крем сыра по одному добавляем яйца и перемешиваем.

2. Добавляем пудру, сметану и крахмал. Перемешиваем.

3. Лохину смешиваем с крахмалом и высыпаем на основание.

4. Выливаем сырный слой и ставим выпекаться в течение 1 часа и 20 минут при 160 градусах.

5. Середина чизкейка должна немного покачиваться.

6. Сверху украшаем голубизной.

7. Полностью охлаждаем и только тогда вынимаем из формы.

8. Отправляем на ночь в холодильник.

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