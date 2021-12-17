Классический итальянский панфорте: что испечь на Рождество, кроме штоллена

Итальянский панфорте, как для немцев штоллен – традиционный десерт, без которого не обходится ни одно Рождество. Панфорте напоминает шоколадный пирог с большим количеством орехов и сухофруктов.

Итальянскому лакомству уже более тысячи лет. И если верить одной из легенд, то однажды один маленький мальчик решил угостить новорожденного Христа кусочком хлеба и миндалем. В мгновение эти продукты превратились в невероятно вкусный пирог.

Видео дня

Рецептом панфорте поделилась фудблогер Инна Левенец. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сухофрукты – 300 г (курага, клюква, изюм)

орехи – 300 г (миндаль, фундук, кешью)

пшеничная мука – 100 г

какао – 2 ст. л.

корица – 1 ч. л.

мед\сироп – 100 мл

кокосовый сахар – 100 г

вода\ром\ликер – 3 ст. л.

черный шоколад – 60 г

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Порезать курагу. Смешать все сухофрукты и орехи.

2. Добавить к ним муку, корицу и какао. Перемешать.

3. Сварить сироп: на слабом огне довести до кипения сироп или мед вместе с сахаром. После – добавить воду или ром. Варить еще несколько минут, после чего снять с огня и добавить в массу измельченный шоколад.

4. Вылить сироп в сухие ингредиенты. Перемешайте до состояния густого теста.

5. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 150 градусов 35 минут.

6. Дать остыть и посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :