Классический рецепт чили кон карне: технология приготовления густого и насыщенного соуса

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,0 т.
Классический рецепт чили кон карне: технология приготовления густого и насыщенного соуса

Ароматное, пряное и с перчиком – это все, что вам нужно знать о мексиканском чили кон карне, или мясо с перцем чили. Блюдо можно подавать как самостоятельное, или же использовать как соус или гарнир. Без преувеличений оно станет любимым и украсит любой стол.

Известный шеф-повар Денис Рева поделился рецептом и технологией приготовления чили кон карне. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Фарш говядины – 150-200 г

  • Кетчуп – 70 г

  • Фасоль консервированная – 100 г

  • Темный шоколад – 15-20 г

  • Перец чили – 5 г

  • Растительное масло

  • Зелень и томаты

  • Пита\тосты

Способ приготовления:

1. Обжарить фарш на растительном масле до готовности. Добавить соль и перец.

Приготовление фарша
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2. Добавить предварительно замоченную фасоль и кетчуп. Довести до кипения.

3. Измельчить перец и натереть шоколад. Добавить в блюдо и готовить к полному растоплению шоколада.

Перец чили и шоколад для блюда

4. Выложить на тарелку, украсить зеленью и помидорами. Подавать с питой или тостами.

Подавать блюдо с тостами или питой

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