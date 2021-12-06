Классический рецепт чили кон карне: технология приготовления густого и насыщенного соуса

Ароматное, пряное и с перчиком – это все, что вам нужно знать о мексиканском чили кон карне, или мясо с перцем чили. Блюдо можно подавать как самостоятельное, или же использовать как соус или гарнир. Без преувеличений оно станет любимым и украсит любой стол.

Известный шеф-повар Денис Рева поделился рецептом и технологией приготовления чили кон карне. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Фарш говядины – 150-200 г

Кетчуп – 70 г

Фасоль консервированная – 100 г

Темный шоколад – 15-20 г

Перец чили – 5 г

Растительное масло

Зелень и томаты

Пита\тосты

Способ приготовления:

1. Обжарить фарш на растительном масле до готовности. Добавить соль и перец.

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2. Добавить предварительно замоченную фасоль и кетчуп. Довести до кипения.

3. Измельчить перец и натереть шоколад. Добавить в блюдо и готовить к полному растоплению шоколада.

4. Выложить на тарелку, украсить зеленью и помидорами. Подавать с питой или тостами.

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