Паляница: Клопотенко дал рецепт самого популярного хлеба, который состоит из 4 ингредиентов

Хлеб – один из самых востребованных и необходимых продуктов, особенно сейчас, в самое тяжелое время для всего украинского народа. Напомним, утром 24 февраля, Россия вторглась на всю территорию Украины и развернула полномасштабную войну против мирного украинского народа.

Стоит отметить, что война России против Украины длится уже 8 дней, все эти дни люди живут в бомбоубежищах, подвалах и у многих нет еды, воды и даже куска хлеба.

Но важно знать, что даже в таких условиях, но при наличии минимального количества продуктов все же можно приготовить хлеб, например, паляницу, которая стала словом-оружием в войне с русскими оккупантами, которые не способны даже произнести его правильно.

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Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram простым рецептом хлеба-паляницы для приготовления которого нужно всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Вода, молоко, кефир – 400 г

Соль – 1 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В миску насыпьте муку, соль и соду, хорошо размешайте.

2. Добавьте туда воду, молоко или кефир, перемешайте.

3. Соду можно погасить уксусом, если его мало – размешайте с водой и тщательно перемешайте.

4. Стол присыпьте мукой, выложите тесто и сделайте плоский четырехугольник, далее складываете конвертиком и округляете. Замес окончен.

5. Возьмите противень, выложите пергамент, можно смазать маслом, переложите готовую паляницу и выпекайте 40-45 минут при 200 С.

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