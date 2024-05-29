Галета – это очень простой в приготовлении пирог, к которому можно добавлять любую начинку по своему вкусу. Поскольку сейчас в разгаре сезон клубники, следует успеть насладиться этой ягодой как можно больше.

Поэтому фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram предложила рецепт приготовления галеты с начинкой из творога и клубники. Всего за несколько минут на вашем столе появится очень ароматное блюдо, которое создаст летнее настроение.

Ингредиенты для теста

Мука – 200 гр

Соль – щепотка

Сливочное масло не менее 82% – 80 гр

Сахарная пудра – 40 гр

Яичный желток – 1 шт

Ледяная вода – 30 мл

Ингредиенты для начинки

Творог 5-9% – 200 гр

Яйца – 1 шт

Сметана 20-30% – 50 гр

Сахар – 20 гр

Кукурузный крахмал – 10 гр

Ингредиенты для декора

Клубника – 400-500 гр

Кукурузный крахмал – 10 гр

Сахарная пудра – 20 гр

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Холодное сливочное масло натираем на терке и руками совмещаем с мукой до образования крошки.

2. Добавляем соль и сахарную пудру. Перемешиваем.

3. Добавляем яйцо и ледяную воду. Замешиваем тесто.

4. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30-60 минут.

5. Готовим начинку. Сыр перетираем через мелкое сито.

6. Добавляем кукурузный крахмал, сахарную пудру, яйцо и сметану. Перемешиваем.

7. Клубнику промываем, просушиваем и нарезаем тоненькими ломтиками.

8. Охлажденное тесто раскатываем на пергаменте, образуя круг диаметром 35 см и толщиной 3 мм.

9. Творожную начинку выкладываем на тесто, оставив свободными 5 см по краям.

10. Выкладываем ломтики клубники на творожную начинку. Присыпаем сахарной пудрой и крахмалом.

11. Края теста заворачиваем на начинку.

12. Смазываем тесто взбитым яйцом и украшаем миндальными хлопьями.

13. Отправляем выпекаться при 180 градусах в течение 30-35 минут.

14. Даем остыть, а перед подачей присыпаем сахарной пудрой.

На OBOZ.UA можно найти много других блюд из клубники: