Клубничная галета с творогом: простое блюдо с невероятным ароматом
Галета – это очень простой в приготовлении пирог, к которому можно добавлять любую начинку по своему вкусу. Поскольку сейчас в разгаре сезон клубники, следует успеть насладиться этой ягодой как можно больше.
Поэтому фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram предложила рецепт приготовления галеты с начинкой из творога и клубники. Всего за несколько минут на вашем столе появится очень ароматное блюдо, которое создаст летнее настроение.
Ингредиенты для теста
- Мука – 200 гр
- Соль – щепотка
- Сливочное масло не менее 82% – 80 гр
- Сахарная пудра – 40 гр
- Яичный желток – 1 шт
- Ледяная вода – 30 мл
Ингредиенты для начинки
- Творог 5-9% – 200 гр
- Яйца – 1 шт
- Сметана 20-30% – 50 гр
- Сахар – 20 гр
- Кукурузный крахмал – 10 гр
Ингредиенты для декора
- Клубника – 400-500 гр
- Кукурузный крахмал – 10 гр
- Сахарная пудра – 20 гр
Способ приготовления
1.Готовим тесто. Холодное сливочное масло натираем на терке и руками совмещаем с мукой до образования крошки.
2. Добавляем соль и сахарную пудру. Перемешиваем.
3. Добавляем яйцо и ледяную воду. Замешиваем тесто.
4. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30-60 минут.
5. Готовим начинку. Сыр перетираем через мелкое сито.
6. Добавляем кукурузный крахмал, сахарную пудру, яйцо и сметану. Перемешиваем.
7. Клубнику промываем, просушиваем и нарезаем тоненькими ломтиками.
8. Охлажденное тесто раскатываем на пергаменте, образуя круг диаметром 35 см и толщиной 3 мм.
9. Творожную начинку выкладываем на тесто, оставив свободными 5 см по краям.
10. Выкладываем ломтики клубники на творожную начинку. Присыпаем сахарной пудрой и крахмалом.
11. Края теста заворачиваем на начинку.
12. Смазываем тесто взбитым яйцом и украшаем миндальными хлопьями.
13. Отправляем выпекаться при 180 градусах в течение 30-35 минут.
14. Даем остыть, а перед подачей присыпаем сахарной пудрой.
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