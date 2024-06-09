Клубничная кростата: готовим настоящее итальянское наслаждение
Кростата – это итальянский клубничный пирог, готовящийся с разнообразными начинками, но обязательно с использованием песочного теста. По своей сути кростата является "деревенской" версией открытого фруктового пирога свободной формы.
Как правильно приготовить кростату, точно знает фудблогер с ником ann and food. В Instagram она также рассказала, как создать невероятную клубничную начинку, которая точно придется по вкусу всем ценителям этой ягоды.
Ингредиенты
- Мука – 300 гр
- Сахар – 120 гр
- Сливочное масло – 150 гр
- Яйцо – 1 шт
- Желток – 1 шт
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Желтки – 4 шт
- Мука – 40 гр
- Сахар – 100 гр
- Молоко – 400 мл
- Ваниль – по вкусу
- Клубника для украшения – 500 гр
Способ приготовления
1.Готовим тесто. Муку смешиваем с сахаром и солью, добавляем масло кубиками. Тщательно перемешиваем до образования крошки.
2. В центр теста вбиваем яйцо и желток. Замешиваем в однородную текстуру. Формируем шарик, обертываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
3. Готовим крем. Желтки сбиваем с сахаром до однородной массы.
4. Добавляем муку, ваниль, перемешиваем. Ставим на маленький огонь и варим в течение 5 минут. Постепенно вливаем молоко и варим до загущения, постоянно помешивая.
5. Форму смазываем сливочным маслом. Вынимаем тесто из холодильника и выкладываем в форму слоем, толщиной 5 мм. Прокалываем дно вилкой.
6. Выкладываем охлажденный крем и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут.
7. Пока готовится пирог, моем клубнику и режем на пластины.
8. На готовую кростату выкладываем клубнику по кругу и украшаем мятой.
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