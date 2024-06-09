Кростата – это итальянский клубничный пирог, готовящийся с разнообразными начинками, но обязательно с использованием песочного теста. По своей сути кростата является "деревенской" версией открытого фруктового пирога свободной формы.

Как правильно приготовить кростату, точно знает фудблогер с ником ann and food. В Instagram она также рассказала, как создать невероятную клубничную начинку, которая точно придется по вкусу всем ценителям этой ягоды.

Ингредиенты

Мука – 300 гр

Сахар – 120 гр

Сливочное масло – 150 гр

Яйцо – 1 шт

Желток – 1 шт

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Желтки – 4 шт

Мука – 40 гр

Сахар – 100 гр

Молоко – 400 мл

Ваниль – по вкусу

Клубника для украшения – 500 гр

Способ приготовления

1.Готовим тесто. Муку смешиваем с сахаром и солью, добавляем масло кубиками. Тщательно перемешиваем до образования крошки.

2. В центр теста вбиваем яйцо и желток. Замешиваем в однородную текстуру. Формируем шарик, обертываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

3. Готовим крем. Желтки сбиваем с сахаром до однородной массы.

4. Добавляем муку, ваниль, перемешиваем. Ставим на маленький огонь и варим в течение 5 минут. Постепенно вливаем молоко и варим до загущения, постоянно помешивая.

5. Форму смазываем сливочным маслом. Вынимаем тесто из холодильника и выкладываем в форму слоем, толщиной 5 мм. Прокалываем дно вилкой.

6. Выкладываем охлажденный крем и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут.

7. Пока готовится пирог, моем клубнику и режем на пластины.

8. На готовую кростату выкладываем клубнику по кругу и украшаем мятой.

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