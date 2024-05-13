Начался сезон клубники и, соответственно, невероятного количества вкусных блюд, которые можно из нее приготовить. Одним из самых распространенных блюд с клубникой из панакота – сливочный десерт, который смело можно назвать одним из самых популярных в мире.

Как приготовить клубничную панакоту так, чтобы она понравилась всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook_julija_simonchuk. Кстати, клубнику в этом десерте можно заменить и другими ягодами.

Ингредиенты на 4 порции

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Сливки 33% – 500 мл

Сахарная пудра – 80-100 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Желатин – 8 гр

Вода – 60 мл

Клубника – 300 гр

Дополнительные ингредиенты

Клубника – 300 гр

Сахарная пудра – 1-2 ст.л.

Способ приготовления

1. Желатин заливаем водой и оставляем для набухания.

2. В кастрюлю с толстым дном вливаем сливки, добавляем пудру, ванильный сахар и набухший желатин.

3. Размешиваем, ставим на огонь и помешивая, доводим до растворения желатина, но не до закипания.

4. Переливаем в формы и ставим в холодильник до застывания.

5. Клубнику с пудрой блендеруем до однородности и выкладываем поверх сливочного слоя перед подачей.

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