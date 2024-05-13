Клубничная панакота: простой десерт, который обожают все
Начался сезон клубники и, соответственно, невероятного количества вкусных блюд, которые можно из нее приготовить. Одним из самых распространенных блюд с клубникой из панакота – сливочный десерт, который смело можно назвать одним из самых популярных в мире.
Как приготовить клубничную панакоту так, чтобы она понравилась всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook_julija_simonchuk. Кстати, клубнику в этом десерте можно заменить и другими ягодами.
Ингредиенты на 4 порции
- Сливки 33% – 500 мл
- Сахарная пудра – 80-100 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Желатин – 8 гр
- Вода – 60 мл
- Клубника – 300 гр
Дополнительные ингредиенты
- Клубника – 300 гр
- Сахарная пудра – 1-2 ст.л.
Способ приготовления
1. Желатин заливаем водой и оставляем для набухания.
2. В кастрюлю с толстым дном вливаем сливки, добавляем пудру, ванильный сахар и набухший желатин.
3. Размешиваем, ставим на огонь и помешивая, доводим до растворения желатина, но не до закипания.
4. Переливаем в формы и ставим в холодильник до застывания.
5. Клубнику с пудрой блендеруем до однородности и выкладываем поверх сливочного слоя перед подачей.
На OBOZ.UA можно найти и другие рецепты приготовления панакоты: