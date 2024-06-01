Независимо от того, какая погода за окном, порой хочется съесть что-нибудь очень вкусное. Но в жару желательно, чтобы это вкусное блюдо было еще и освежающим.

Рецептом именно такого блюда, поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она предложила приготовить клубнично-лаймовое желе, которое не только доставит гастрономическое удовольствие, но и существенно освежит организм.

Ингредиенты

Клубника – 300 гр

Клубничное пюре – 300 гр

Сахар – 50 гр

Лайм – 1 шт

Вода – 100 мл

Желатин – 12 гр + 60 мл воды

Ягоды для декора

Способ приготовления

1.Клубнику моем и нарезаем небольшими кубиками.

2.Желатин замачиваем в воде и оставляем на 5-10 мин для набухания.

3. Клубничное пюре соединяем с клубникой, цедрой и соком лайма (20-30 мл).

4. Добавляем сахар и отправляем на огонь. Доводим до кипения и провариваем несколько минут.

5. Постоянно собирая образующуюся пенку добавляем желатин и хорошо перемешиваем.

6. Разливаем по формам и отправляем в холодильник на 6-7 часов.

7. Украшаем желе любыми ягодами, сахарной пудрой и фисташками.

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