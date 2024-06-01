Клубнично-лаймовое желе: готовим освежающий летний десерт
Независимо от того, какая погода за окном, порой хочется съесть что-нибудь очень вкусное. Но в жару желательно, чтобы это вкусное блюдо было еще и освежающим.
Рецептом именно такого блюда, поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она предложила приготовить клубнично-лаймовое желе, которое не только доставит гастрономическое удовольствие, но и существенно освежит организм.
Ингредиенты
- Клубника – 300 гр
- Клубничное пюре – 300 гр
- Сахар – 50 гр
- Лайм – 1 шт
- Вода – 100 мл
- Желатин – 12 гр + 60 мл воды
- Ягоды для декора
Способ приготовления
1.Клубнику моем и нарезаем небольшими кубиками.
2.Желатин замачиваем в воде и оставляем на 5-10 мин для набухания.
3. Клубничное пюре соединяем с клубникой, цедрой и соком лайма (20-30 мл).
4. Добавляем сахар и отправляем на огонь. Доводим до кипения и провариваем несколько минут.
5. Постоянно собирая образующуюся пенку добавляем желатин и хорошо перемешиваем.
6. Разливаем по формам и отправляем в холодильник на 6-7 часов.
7. Украшаем желе любыми ягодами, сахарной пудрой и фисташками.
На OBOZ.UA можно найти много других блюд из клубники: