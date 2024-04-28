Ранняя клубника постепенно появляется на рынках. Из такой ягоды получаются очень легкие и элементарные десерты, которые даже не нужно выпекать. Один из следующих мусс.

Идея приготовления муссового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Масса отлично застывает в холодильнике.

Ингредиенты для клубничного мусса:

клубника – 300 г

сахар – 30 г

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лимонный сок – 1 ст.л.

желатин – 11 г

вода для желатина – 70 г

Ингредиенты для ванильного мусса:

сметана 20% – 300 г

сахар – 70 г

ванилин

желатин – 10 г

вода для желатина – 60 г

Ингредиенты для сливочного мусса:

сливки 20/33% – 150 г

сахар – 20 г

ванилин

желатин – 5 г

вода для желатина – 30 г

Способ приготовления клубничного мусса:

1. Клубнику измельчить до состояния пюре.

2. По желанию процедить через сито, чтобы исчезла зернистость.

3. Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать.

4. Желатин быстрорастворимый растворить в горячей воде или готовить по инструкции.

5. Влить в клубнику через ситечко.

6. Смешать миксером до однородности.

Способ приготовления ванильного мусса:

1. Сметану соединить с сахаром и ванилином.

2. Желатин растворить в горячей воде.

3. Влить в сметану через ситечко.

4. Смешать миксером до однородности.

5. Клубничную и ванильную массы часто перемешать. Если слегка становятся вязкими – налить в форму поочередно половник ванильной и клубничной массы.

6. Убрать в холодильник до полного застывания.

Способ приготовления сливочного мусса:

1. Сливки соединить с сахаром и ванилином.

2. Желатин растворить в горячей воде.

3. Влить в сливки через ситечко.

4. Смешать миксером до однородности.

5. Вылить в форму.

6. Отправить в холодильник для стабилизации не менее 4 часов или на ночь.

7. Перед подачей порезать на брусочки.

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