Клубнично-сливочный мусс без выпекания: проще любых тортов
Ранняя клубника постепенно появляется на рынках. Из такой ягоды получаются очень легкие и элементарные десерты, которые даже не нужно выпекать. Один из следующих мусс.
Идея приготовления муссового десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. Масса отлично застывает в холодильнике.
Ингредиенты для клубничного мусса:
- клубника – 300 г
- сахар – 30 г
- лимонный сок – 1 ст.л.
- желатин – 11 г
- вода для желатина – 70 г
Ингредиенты для ванильного мусса:
- сметана 20% – 300 г
- сахар – 70 г
- ванилин
- желатин – 10 г
- вода для желатина – 60 г
Ингредиенты для сливочного мусса:
- сливки 20/33% – 150 г
- сахар – 20 г
- ванилин
- желатин – 5 г
- вода для желатина – 30 г
Способ приготовления клубничного мусса:
1. Клубнику измельчить до состояния пюре.
2. По желанию процедить через сито, чтобы исчезла зернистость.
3. Добавить сахар и лимонный сок, хорошо перемешать.
4. Желатин быстрорастворимый растворить в горячей воде или готовить по инструкции.
5. Влить в клубнику через ситечко.
6. Смешать миксером до однородности.
Способ приготовления ванильного мусса:
1. Сметану соединить с сахаром и ванилином.
2. Желатин растворить в горячей воде.
3. Влить в сметану через ситечко.
4. Смешать миксером до однородности.
5. Клубничную и ванильную массы часто перемешать. Если слегка становятся вязкими – налить в форму поочередно половник ванильной и клубничной массы.
6. Убрать в холодильник до полного застывания.
Способ приготовления сливочного мусса:
1. Сливки соединить с сахаром и ванилином.
2. Желатин растворить в горячей воде.
3. Влить в сливки через ситечко.
4. Смешать миксером до однородности.
5. Вылить в форму.
6. Отправить в холодильник для стабилизации не менее 4 часов или на ночь.
7. Перед подачей порезать на брусочки.
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