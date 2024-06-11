Пока длится сезон клубники, следует до максимума увеличить ее использование, ведь эта ягода не только вкусна, но и очень полезна.

Вот, например, фудблогер Владимир Ярославский в своем Instagram рассказал, как приготовить домашнее клубничное мороженое. Также он предложил подавать его с меренгой.

Ингредиенты

Клубника – 600 гр

Сахар – 100 гр

Сливки 30-35% – 600 гр

Сгущенка – 370 гр

Меренга – 70-80 гр

Способ приготовления

1.Сначала приготовим французскую меренгу. 2 белка взбиваем с щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока до легкой пены.

2. Постепенно добавляем 140 г сахарной пудры. Взбиваем все в глянцевую пену.

3. Лист пергамента едва смазываю маслом, выкладываю пену тонким слоем и сушу в духовке при 100 градусах 30-40 мин.

4. 600г клубники очищаем, где-то 70г оставляем для декора.

5. На сковороду выкладываем сахар, постепенно нагреваем до его карамелизации, добавляем клубнику и на большом огне, помешивая готовим в течение 6-7 мин. Протираем через сито или просто блендером в однородную массу.

6. 600г сливок взбиваем до хорошей мягкой пены, добавляем сгущенку, осторожно перемешиваем лопаткой.

7. В форму выкладываем часть сливок, далее клубничную массу и все слегка частично перемешиваем, а затем добавляем пластинки меренги и так повторяем 3-4 раза.

8. Отправляем в морозильник на 6-7 часов.

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