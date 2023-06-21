Клубничное суфле – это отличный летний десерт, который элементарно готовится. В его основе – преимущественно молочная или сливочная смесь, желатин, а также свежая клубника. Он получается очень легкий, нежный, освежающий – еще лучше чем желе.

В одном из кулинарных блогов (homi_domi_) в Instagram был опубликован рецепт клубничного суфле с желатином.

Ингредиенты:

клубника – 500 г

сливки – 300 мл

сахар – 75 г

желатин – 8 г

Способ приготовления:

1. Сначала залить желатин водой (40 мл) и оставить, чтобы набух.

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2. Тем временем помыть и почистить клубнику. Порезать меньшими кусками, переложить в чашу и взбить погружным блендером. После этого перетереть через сито.

3. К клубничной массе добавить сахар, поставить на огонь и довести до кипения.

4. Затем добавить желатин, перемешать до полного растворения и вылить в тарелку. Охладить до комнатной температуры.

5. Параллельно взбить сливки до плотной пышной массы. После этого смешать их с охлажденной клубничной массой.

6. Получившуюся массу разлить в креманки и оставить в холодильнике на 5 часов. Готово!

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