Клубничное суфле без выпечки: как приготовить десерт из желатина
Клубничное суфле – это отличный летний десерт, который элементарно готовится. В его основе – преимущественно молочная или сливочная смесь, желатин, а также свежая клубника. Он получается очень легкий, нежный, освежающий – еще лучше чем желе.
В одном из кулинарных блогов (homi_domi_) в Instagram был опубликован рецепт клубничного суфле с желатином.
Ингредиенты:
- клубника – 500 г
- сливки – 300 мл
- сахар – 75 г
- желатин – 8 г
Способ приготовления:
1. Сначала залить желатин водой (40 мл) и оставить, чтобы набух.
2. Тем временем помыть и почистить клубнику. Порезать меньшими кусками, переложить в чашу и взбить погружным блендером. После этого перетереть через сито.
3. К клубничной массе добавить сахар, поставить на огонь и довести до кипения.
4. Затем добавить желатин, перемешать до полного растворения и вылить в тарелку. Охладить до комнатной температуры.
5. Параллельно взбить сливки до плотной пышной массы. После этого смешать их с охлажденной клубничной массой.
6. Получившуюся массу разлить в креманки и оставить в холодильнике на 5 часов. Готово!
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