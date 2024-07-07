Суфле – это выпекаемое французское блюдо. Его основание составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пенку белками. Но можно ли приготовить это блюдо, если в доме нет духовки?

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Фудблогер Лиза Глинская в Instagram рассказала, что это действительно возможно. Конечно, для этого нужно следовать его рецепту и рекомендациям. В результате у вас получится просто непревзойденный десерт.

Ингредиенты

Клубничное пюре – 400 гр

Желатин – 20 гр

Вода – 100 мл

Сахар – 50 гр

Греческий йогурт или сливочный творог – 200 гр

Сливки 30-35% – 100 мл

Свежая клубника – для декора

Способ приготовления

1.Холодную воду смешиваем с желатином и оставляем на 15 минут.

2. Клубничное пюре помещаем в сотейник, доводим до кипения и варим в течение 2-3 минут.

3. Добавляем сахар и перемешиваем.

4. Добавляем желатиновую массу и снова перемешиваем.

5. Сливочный творог смешиваем со сливками до образования однородной смеси.

6. Теплое пюре объединяем со сливочным творогом и сливками.

7. Накрываем массу пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник на 1 час.

8. Холодную массу взбиваем в чаше комбайна. Если в течение 3-4 минут масса не увеличилась в объеме, значит, она недостаточно охладилась.

9. В результате сама должна стать воздушной и увеличиться в объеме. Выкладываем в пиалы и декорируем клубникой.

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