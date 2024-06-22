Пока идет сезон клубники, стоит задуматься над приготовлением варенья на зиму. Если все же вы решили взяться за консервацию, советуем обратить внимание на этот рецепт. При соблюдении правильной технологии удастся сохранить максимальное количество витаминов.

Как приготовить клубничное варенье знает фудблогер с ником viktoriia_chui. В Instagram она рассказала, что по этому рецепту консервация получается густая и невероятно вкусная.

Ингредиенты

Клубника – 1 кг

Сахар – 500 гр

Агар-агар – 8 гр

Способ приготовления

1. Клубнику моем и выкладываем в емкость, в которой будет вариться варенье.

2. Добавляем сахар и включаем нагрев. Периодически помешивая, доводим до кипения и провариваем в течение 3-5 минут.

3. Выключаем нагрев, накрываем будущее варенной крышкой и оставляем на 8 часов.

4. Агар-агар смешиваем с 1 ст.л. сахара и добавляем смесь в клубнику.

5. Включаем нагрев, доводим до кипения и провариваем в течение 5 минут помешивая.

6. Разливаем варенье по стерилизованным банкам и закрываем крышкой.

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