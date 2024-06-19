Клубничное варенье – это часть лета на вашем столе во время холодной и затяжной зимы. А еще, это очень вкусная консервация, которая готовится достаточно быстро и отлично подойдет для начинающих.

Как приготовить клубничное варенье на скорую руку, точно знает фудблогер с ником jane_foodbloger. В Instagram она опубликовала рецепт, следуя которому удастся сберечь все витамины, содержащиеся в этой ягоде.

Ингредиенты

Клубника – 1 кг

Сахар – 1 кг

Вода – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. На сковороду выливаем воду и сразу добавляем чистую клубнику. После закипания несколько раз перемешиваем, чтобы клубника была вся в воде.

2. Когда ягоды пустят сок, тушим в течение 5-8 минут в зависимости от того, какое количество жидкости вы хотите испарить.

3. Добавляем сахар и постоянно перемешиваем до его растворения.

4. После закипания сиропа держим на огне в течение 5 минут, снимая пену.

5. Готовое варенье разливаем по стерилизованным банкам за закрываемыми крышками.

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