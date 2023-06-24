Клубничное варенье на сковороде: самый простой способ приготовления ягодного джема
Клубничное варенье можно не только варить, но и жарить. Ягода карамелизуется, и текстура джема становится вязкой. При этом, получается очень блестящий и насыщенный красный цвет.
Идея приготовления вкусного клубничного варенья на сковородке опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Для того, чтобы во время жарки из ягоды не выделялась пена – нужно воспользоваться одним простым лайфхаком со сливочным маслом.
Способ приготовления:
1. Килограмм помытых и почищенных ягод высыпать на сухую сковороду.
2. На среднем огне жарить клубнику 8-10 минут.
3. Постоянно помешивать, чтобы та не пригорела. Также, чтобы испарилось нужное вам количество жидкости.
4. Снять пену.
5. Добавить 0,5 ч.л. лимонной кислоты (без горки) и 200 г сахара.
6. Перемешать.
7. Подождать, пока весь сахар разойдется.
8. Еще 10 минут жарить, помешивая.
9. Горячую клубнику переложить в чистые банки, закрутить.
Лайфхак: чтобы пена не образовывалась постоянно при жарке варенье, после того, как сняли ее первый раз, добавьте в сковородку несколько грамм сливочного масла. На вкус оно не будет ощущаться.
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