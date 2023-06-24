Клубничное варенье на сковороде: самый простой способ приготовления ягодного джема

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Клубничное варенье на сковороде: самый простой способ приготовления ягодного джема

Клубничное варенье можно не только варить, но и жарить. Ягода карамелизуется, и текстура джема становится вязкой. При этом, получается очень блестящий и насыщенный красный цвет.

Идея приготовления вкусного клубничного варенья на сковородке опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Для того, чтобы во время жарки из ягоды не выделялась пена – нужно воспользоваться одним простым лайфхаком со сливочным маслом.

Клубничное варенье на сковороде: самый простой способ приготовления ягодного джема
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Способ приготовления:

1. Килограмм помытых и почищенных ягод высыпать на сухую сковороду.

2. На среднем огне жарить клубнику 8-10 минут.

Клубничное варенье на сковороде: самый простой способ приготовления ягодного джема

3. Постоянно помешивать, чтобы та не пригорела. Также, чтобы испарилось нужное вам количество жидкости.

4. Снять пену.

5. Добавить 0,5 ч.л. лимонной кислоты (без горки) и 200 г сахара.

Клубничное варенье на сковороде: самый простой способ приготовления ягодного джема

6. Перемешать.

7. Подождать, пока весь сахар разойдется.

Клубничное варенье на сковороде: самый простой способ приготовления ягодного джема

8. Еще 10 минут жарить, помешивая.

9. Горячую клубнику переложить в чистые банки, закрутить.

Лайфхак: чтобы пена не образовывалась постоянно при жарке варенье, после того, как сняли ее первый раз, добавьте в сковородку несколько грамм сливочного масла. На вкус оно не будет ощущаться.

Клубничное варенье на сковороде: самый простой способ приготовления ягодного джема

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