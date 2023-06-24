Клубничное варенье можно не только варить, но и жарить. Ягода карамелизуется, и текстура джема становится вязкой. При этом, получается очень блестящий и насыщенный красный цвет.

Идея приготовления вкусного клубничного варенья на сковородке опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. Для того, чтобы во время жарки из ягоды не выделялась пена – нужно воспользоваться одним простым лайфхаком со сливочным маслом.

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Способ приготовления:

1. Килограмм помытых и почищенных ягод высыпать на сухую сковороду.

2. На среднем огне жарить клубнику 8-10 минут.

3. Постоянно помешивать, чтобы та не пригорела. Также, чтобы испарилось нужное вам количество жидкости.

4. Снять пену.

5. Добавить 0,5 ч.л. лимонной кислоты (без горки) и 200 г сахара.

6. Перемешать.

7. Подождать, пока весь сахар разойдется.

8. Еще 10 минут жарить, помешивая.

9. Горячую клубнику переложить в чистые банки, закрутить.

Лайфхак: чтобы пена не образовывалась постоянно при жарке варенье, после того, как сняли ее первый раз, добавьте в сковородку несколько грамм сливочного масла. На вкус оно не будет ощущаться.

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