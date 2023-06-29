Клубничное варенье с необычным ингредиентом: получается новый интересный вкус

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Клубничное варенье с необычным ингредиентом: получается новый интересный вкус

Вариаций приготовления клубничного варенья очень много. Ягоду сочетают с шоколадом или цедрой лимона. Также очень оригинальный вкус десерта получается, если положить немного базилика. Такая технология еще и очень простая и бюджетная, ведь понадобится всего 3 компонента.

Идея приготовления варенья с клубникой и базиликом опубликована на странице фудблогера Оксаны с ником oksenyuk_oksana в Instagram. Можно есть сразу или же заготовить на зиму.

Клубничное варенье с необычным ингредиентом: получается новый интересный вкус

Ингредиенты:

  • клубника – 0,5 л. (можно выбрать любой сорт)
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  • базилик – 2 веточки
  • сахар – 0,5 л.

Способ приготовления:

Клубничное варенье с необычным ингредиентом: получается новый интересный вкус

1. Кладем клубнику и сахар в кастрюлю.

2. Доводим на высоком огне до кипения, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.

Клубничное варенье с необычным ингредиентом: получается новый интересный вкус

3. Оставляем кипеть и регулярно помешиваем в течении 15 минут.

4. За 2 минуты до конца кладем базилик.

Клубничное варенье с необычным ингредиентом: получается новый интересный вкус

5. Разливаем в банки, не закрываем, а оставляем на сутки, чтобы остыло.

Клубничное варенье с необычным ингредиентом: получается новый интересный вкус

6. Через день закрываем и ставим в холодное место для хранения.

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