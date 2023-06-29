Вариаций приготовления клубничного варенья очень много. Ягоду сочетают с шоколадом или цедрой лимона. Также очень оригинальный вкус десерта получается, если положить немного базилика. Такая технология еще и очень простая и бюджетная, ведь понадобится всего 3 компонента.

Идея приготовления варенья с клубникой и базиликом опубликована на странице фудблогера Оксаны с ником oksenyuk_oksana в Instagram. Можно есть сразу или же заготовить на зиму.

Ингредиенты:

клубника – 0,5 л. (можно выбрать любой сорт)

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базилик – 2 веточки

сахар – 0,5 л.

Способ приготовления:

1. Кладем клубнику и сахар в кастрюлю.

2. Доводим на высоком огне до кипения, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.

3. Оставляем кипеть и регулярно помешиваем в течении 15 минут.

4. За 2 минуты до конца кладем базилик.

5. Разливаем в банки, не закрываем, а оставляем на сутки, чтобы остыло.

6. Через день закрываем и ставим в холодное место для хранения.

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