Клубничное варенье с необычным ингредиентом: получается новый интересный вкус
Вариаций приготовления клубничного варенья очень много. Ягоду сочетают с шоколадом или цедрой лимона. Также очень оригинальный вкус десерта получается, если положить немного базилика. Такая технология еще и очень простая и бюджетная, ведь понадобится всего 3 компонента.
Идея приготовления варенья с клубникой и базиликом опубликована на странице фудблогера Оксаны с ником oksenyuk_oksana в Instagram. Можно есть сразу или же заготовить на зиму.
Ингредиенты:
- клубника – 0,5 л. (можно выбрать любой сорт)
- базилик – 2 веточки
- сахар – 0,5 л.
Способ приготовления:
1. Кладем клубнику и сахар в кастрюлю.
2. Доводим на высоком огне до кипения, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.
3. Оставляем кипеть и регулярно помешиваем в течении 15 минут.
4. За 2 минуты до конца кладем базилик.
5. Разливаем в банки, не закрываем, а оставляем на сутки, чтобы остыло.
6. Через день закрываем и ставим в холодное место для хранения.
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