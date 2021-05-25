Клубничные десерты на скорую руку: 3 необычных рецепта

Кто же не любит десерты, особенно летом, когда так много ягод и фруктов и лучшей летней ягоды – клубники. И лучше всего, конечно же, приготовить их самостоятельно дома, так вы точно будете уверены в их пользе и безопасности.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкуснейших и самых настоящих летних десертов из клубники, которые точно станут вашими фаворитами.

1. Ленивый чизкейк с клубникой

Клубничный чизкейк

Ингредиенты:

клубника – 400 г

сыр маскарпоне – 250 г

сливки 35-38 % – 250 мл

сахарная пудра – 150 г

коньяк – 2 ст.л.

ванильный экстракт – 1 ч.л.

печенье "Мария" – 100 г

фундук или миндаль – 100 г

сливочное масло – 50 г

мята для украшения – 10 г

Способ приготовления:

Первым делом нужно хорошо взбить холодные сливки, пока они не загустеют, сразу же добавляем по ложке сахарную пудру, взбивая после каждой по 20-30 секунд. Далее взбиваем отдельно маскарпоне около одной минуты, затем сюда добавляем сливки и хорошо взбиваем еще 1-2 минуты. В полученную смесь добавляем коньяк, ванильный экстракт и снова хорошо перемешиваем. Измельчаем в блендере орехи и печенье в мелкую крошку, к ним добавляем растопленное масло и тщательно смешиваем. Берем креманки и выкладываем в них нижний слой – печенье с орехам, а далее творог со сливками, сверху порезанную клубнику и завершает композицию – сливочный слой. Украшаем верх клубникой и можно еще мятой, убираем в холодильник на 2-3 часа.

2. Ягодное мороженое

Как приготовить вкусное ягодное мороженое дома

Ингредиенты:

замороженные ягоды любые на ваш вкус – 500 гр

густой йогурт без добавок – 500 мл

сахар или мед – 5 ст. л.

ягоды и мята – для украшения

Способ приготовления:

В блендере сбиваем замороженные ягоды, туда добавляем йогурт, сахар или мед, все перемалываем до однородной массы. Перекладываем полученную смесь в контейнер и быстро убираем в морозилку, минимум – на час.

3. ​​​​​​​Песочный пирог с ягодами

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Клубника – 0,5 кг

Масло сливочное – 100 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 50 г

Сахар – 3 ст. л.

Желе – 2 стакана

Ванилин – по вкусу

Способ приготовления:​​​​​​​

Смешайте муку, масло, сметану, сахар, яйца и хорошо разомните, получится крошка. Скатайте готовое тесто в шар и отправьте в холодильник, а лучше в морозилку на час. Охлажденное тесто раскатайте и выложите в форму так, чтобы были бортики. На тесто аккуратно положите порезанные фрукты. Приготовьте желе для заливки: в теплой воде его растворите, хорошо перемешайте. ​​​​​​​Готовый пирог залейте остывшим желе и отправьте на 1-2 часа в холодильник.

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