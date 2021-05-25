Клубничные десерты на скорую руку: 3 необычных рецепта

Кто же не любит десерты, особенно летом, когда так много ягод и фруктов и лучшей летней ягоды – клубники. И лучше всего, конечно же, приготовить их самостоятельно дома, так вы точно будете уверены в их пользе и безопасности.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкуснейших и самых настоящих летних десертов из клубники, которые точно станут вашими фаворитами.
1. Ленивый чизкейк с клубникой
Ингредиенты:
клубника – 400 г
сыр маскарпоне – 250 г
сливки 35-38 % – 250 мл
сахарная пудра – 150 г
коньяк – 2 ст.л.
ванильный экстракт – 1 ч.л.
печенье "Мария" – 100 г
фундук или миндаль – 100 г
сливочное масло – 50 г
мята для украшения – 10 г
Способ приготовления:
Первым делом нужно хорошо взбить холодные сливки, пока они не загустеют, сразу же добавляем по ложке сахарную пудру, взбивая после каждой по 20-30 секунд.
Далее взбиваем отдельно маскарпоне около одной минуты, затем сюда добавляем сливки и хорошо взбиваем еще 1-2 минуты.
В полученную смесь добавляем коньяк, ванильный экстракт и снова хорошо перемешиваем.
Измельчаем в блендере орехи и печенье в мелкую крошку, к ним добавляем растопленное масло и тщательно смешиваем.
Берем креманки и выкладываем в них нижний слой – печенье с орехам, а далее творог со сливками, сверху порезанную клубнику и завершает композицию – сливочный слой.
Украшаем верх клубникой и можно еще мятой, убираем в холодильник на 2-3 часа.
2. Ягодное мороженое
Ингредиенты:
замороженные ягоды любые на ваш вкус – 500 гр
густой йогурт без добавок – 500 мл
сахар или мед – 5 ст. л.
ягоды и мята – для украшения
Способ приготовления:
В блендере сбиваем замороженные ягоды, туда добавляем йогурт, сахар или мед, все перемалываем до однородной массы.
Перекладываем полученную смесь в контейнер и быстро убираем в морозилку, минимум – на час.
3. Песочный пирог с ягодами
Ингредиенты:
Мука – 250 г
Клубника – 0,5 кг
Масло сливочное – 100 г
Яйца – 2 шт.
Сметана – 50 г
Сахар – 3 ст. л.
Желе – 2 стакана
Ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
Смешайте муку, масло, сметану, сахар, яйца и хорошо разомните, получится крошка.
Скатайте готовое тесто в шар и отправьте в холодильник, а лучше в морозилку на час.
Охлажденное тесто раскатайте и выложите в форму так, чтобы были бортики.
На тесто аккуратно положите порезанные фрукты.
Приготовьте желе для заливки: в теплой воде его растворите, хорошо перемешайте.
Готовый пирог залейте остывшим желе и отправьте на 1-2 часа в холодильник.
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