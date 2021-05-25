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Клубничные десерты на скорую руку: 3 необычных рецепта

1.4т
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Кто же не любит десерты, особенно летом, когда так много ягод и фруктов и лучшей летней ягоды – клубники. И лучше всего, конечно же, приготовить их самостоятельно дома, так вы точно будете уверены в их пользе и безопасности.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта вкуснейших и самых настоящих летних десертов из клубники, которые точно станут вашими фаворитами.

1. Ленивый чизкейк с клубникой

Клубничный чизкейк
Клубничный чизкейк

Ингредиенты:

  • клубника – 400 г

  • сыр маскарпоне – 250 г

  • сливки 35-38 % – 250 мл

  • сахарная пудра – 150 г

  • коньяк – 2 ст.л.

  • ванильный экстракт – 1 ч.л.

  • печенье "Мария" – 100 г

  • фундук или миндаль – 100 г

  • сливочное масло – 50 г

  • мята для украшения – 10 г

Способ приготовления:

  1. Первым делом нужно хорошо взбить холодные сливки, пока они не загустеют, сразу же добавляем по ложке сахарную пудру, взбивая после каждой по 20-30 секунд.

  2. Далее взбиваем отдельно маскарпоне около одной минуты, затем сюда добавляем сливки и хорошо взбиваем еще 1-2 минуты.

  3. В полученную смесь добавляем коньяк, ванильный экстракт и снова хорошо перемешиваем.

  4. Измельчаем в блендере орехи и печенье в мелкую крошку, к ним добавляем растопленное масло и тщательно смешиваем.

  5. Берем креманки и выкладываем в них нижний слой – печенье с орехам, а далее творог со сливками, сверху порезанную клубнику и завершает композицию – сливочный слой.

  6. Украшаем верх клубникой и можно еще мятой, убираем в холодильник на 2-3 часа.

2. Ягодное мороженое

Как приготовить вкусное ягодное мороженое дома
Как приготовить вкусное ягодное мороженое дома

Ингредиенты:

  • замороженные ягоды любые на ваш вкус – 500 гр

  • густой йогурт без добавок – 500 мл

  • сахар или мед – 5 ст. л.

  • ягоды и мята – для украшения

Способ приготовления:

  1. В блендере сбиваем замороженные ягоды, туда добавляем йогурт, сахар или мед, все перемалываем до однородной массы.

  2. Перекладываем полученную смесь в контейнер и быстро убираем в морозилку, минимум – на час.

3. ​​​​​​​Песочный пирог с ягодами

Ингредиенты:

  • Мука – 250 г

  • Клубника – 0,5 кг

  • Масло сливочное – 100 г

  • Яйца – 2 шт.

  • Сметана – 50 г

  • Сахар – 3 ст. л.

  • Желе – 2 стакана

  • Ванилин – по вкусу

Способ приготовления:​​​​​​​

  1. Смешайте муку, масло, сметану, сахар, яйца и хорошо разомните, получится крошка.

  2. Скатайте готовое тесто в шар и отправьте в холодильник, а лучше в морозилку на час.

  3. Охлажденное тесто раскатайте и выложите в форму так, чтобы были бортики.

  4. На тесто аккуратно положите порезанные фрукты.

  5. Приготовьте желе для заливки: в теплой воде его растворите, хорошо перемешайте.

  6. ​​​​​​​Готовый пирог залейте остывшим желе и отправьте на 1-2 часа в холодильник.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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