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Клубничные оладьи с мороженым за 5 минут: пошаговый рецепт

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Оладьи – универсальное блюдо, которое можно есть не только на завтрак, но еще на обед и даже – на ужин. Дополнить их можно на любой вкус, как овощами так и фруктами, медом, джемами, сгущенным молоком и мороженым.

Но сейчас, в сезон клубники в Украине, редакция FoodOboz предлагает вам приготовить вкусные, пышные, ароматные оладьи именно с этими полезными ягодами, по очень простому рецепту.

Ингредиенты:

  • клубника – 1 стакан

  • мука – 1,5 стакана

  • сахар – 4 ст. л.

  • яйца – 1 шт.

  • молоко – 320 мл

  • сливочное масло – 30 г

  • разрыхлитель – 2 ч. л.

  • соль – щепотка

  • мороженое – 100 г

Способ приготовления:

  1. Растопите сливочное масло, добавьте яйцо, соль, молоко, перемешайте.

  2. Просейте муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте и сюда влейте молочную смесь и хорошо перемешайте.

  3. Клубнику хорошо помойте, порежьте маленькими кусочками.

  4. Готовое тесто выкладываем ложкой на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. На тесто выкладываем клубнику.

  5. Хорошо обжариваем оладьи с двух сторон, накрываем крышкой, чтобы они были мягкими и пушистый.

Перед подачей достаньте из морозилки мороженое и выложите шарик, но можно сделать и соус со сметаны, сахара и клубники или же можно есть с медом, будет очень вкусно.

Вкусные оладьи с клубникой
Вкусные оладьи с клубникой

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
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