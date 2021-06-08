Клубничные оладьи с мороженым за 5 минут: пошаговый рецепт

Оладьи – универсальное блюдо, которое можно есть не только на завтрак, но еще на обед и даже – на ужин. Дополнить их можно на любой вкус, как овощами так и фруктами, медом, джемами, сгущенным молоком и мороженым.

Но сейчас, в сезон клубники в Украине, редакция FoodOboz предлагает вам приготовить вкусные, пышные, ароматные оладьи именно с этими полезными ягодами, по очень простому рецепту.

Ингредиенты:

клубника – 1 стакан

мука – 1,5 стакана

сахар – 4 ст. л.

яйца – 1 шт.

молоко – 320 мл

сливочное масло – 30 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

соль – щепотка

мороженое – 100 г

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло, добавьте яйцо, соль, молоко, перемешайте. Просейте муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте и сюда влейте молочную смесь и хорошо перемешайте. Клубнику хорошо помойте, порежьте маленькими кусочками. Готовое тесто выкладываем ложкой на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. На тесто выкладываем клубнику. Хорошо обжариваем оладьи с двух сторон, накрываем крышкой, чтобы они были мягкими и пушистый.

Перед подачей достаньте из морозилки мороженое и выложите шарик, но можно сделать и соус со сметаны, сахара и клубники или же можно есть с медом, будет очень вкусно.

Вкусные оладьи с клубникой

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