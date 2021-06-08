Клубничные оладьи с мороженым за 5 минут: пошаговый рецепт

Оладьи – универсальное блюдо, которое можно есть не только на завтрак, но еще на обед и даже – на ужин. Дополнить их можно на любой вкус, как овощами так и фруктами, медом, джемами, сгущенным молоком и мороженым.
Но сейчас, в сезон клубники в Украине, редакция FoodOboz предлагает вам приготовить вкусные, пышные, ароматные оладьи именно с этими полезными ягодами, по очень простому рецепту.
Ингредиенты:
клубника – 1 стакан
мука – 1,5 стакана
сахар – 4 ст. л.
яйца – 1 шт.
молоко – 320 мл
сливочное масло – 30 г
разрыхлитель – 2 ч. л.
соль – щепотка
мороженое – 100 г
Способ приготовления:
Растопите сливочное масло, добавьте яйцо, соль, молоко, перемешайте.
Просейте муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте и сюда влейте молочную смесь и хорошо перемешайте.
Клубнику хорошо помойте, порежьте маленькими кусочками.
Готовое тесто выкладываем ложкой на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. На тесто выкладываем клубнику.
Хорошо обжариваем оладьи с двух сторон, накрываем крышкой, чтобы они были мягкими и пушистый.
Перед подачей достаньте из морозилки мороженое и выложите шарик, но можно сделать и соус со сметаны, сахара и клубники или же можно есть с медом, будет очень вкусно.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить 3 вкусных блюда традиционной чешской кухни, которые имеют некоторые сходства и с украинской, а готовятся просто элементарно.
Опытный кулинарный эксперт, сушеф "Адской кухни" Елена Жаботинская рассказала, как приготовить вкусное варенье из лепестков роз, и какие именно цветы стоит выбрать.
4 рецепта вкуснейших блюд с молодой картошки, которая получится очень вкусной и ароматной, если ее правильно выбрать и приготовить.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram