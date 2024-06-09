Предлагаем вашему вниманию еще один рецепт десерта из клубники. Пока длится сезон этой ягоды, следует успеть насладиться ею по-максимуму.

Фудблогер с ником receptuk.ua в Instagram предложила рецепт приготовления самого клубничного десерта из всех, что вы когда-либо видели. В его состав входит, конечно, сама клубника, а также йогурт и желе с ее вкусом.

Ингредиенты

Желатин – 25 гр+100 мл холодной воды

Йогурт клубничный – 820 гр

Желе клубничное – 2 уп+800 мл воды

Свежая клубника

Способ приготовления

1.Желатин заливаем холодной водой и оставляем до набухания.

2. Клубничное желе разводим в воде согласно инструкции на упаковке и оставляем на столе охлаждаться.

3. Клубничный йогурт немного подогреваем и соединяем с растопленным желатином.

4. Берем глубокую миску, на дно которой выкладываем полотенце. Сверху от углом складываем бокалы.

5. Наполняем их свежей, пошлиной и порезанной клубникой. Сверху заливаем йогуртом до половины бокала.

6. Миску с бокалами отправляем в холодильник до полного застывания.

7. Вынимаем бокалы из холодильника, свободное пространство снова заполняем клубникой и заливаем клубничным желе. Отправляем в холодильник до полного застывания и подаем на стол.

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