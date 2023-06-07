Клубничный десерт из бисквита, с нежным кремом: делимся простым рецептом летнего угощения

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Клубничный десерт

Лето – наилучший сезон для приготовления вкусных, легких десертов из полезных ягод, фруктов. Для основы можно использовать не только тесто, а также желе и птичье молоко. Очень вкусные десерты получатся из бисквита, сладкий вкус которого разбавят ягоды.

Клубничный десерт

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении клубничного десерта из бисквита.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • какао – 3 ст. л.
  • сахар – 170 г
  • сода – 1 ч. л.
  • соль – щепотка
  • вода (кипяток) – 200 мл
  • масло – 40 г
  • уксус – 1 ч. л.

Для клубничной начинки:

  • клубника – 500 г
  • сахар – 3 ст. л.
  • крахмал кукурузный – 15 г

Для крема:

  • сливочный творог – 350 г
  • сливки 33% – 400 г
  • сахарная пудра – 90 г

Способ приготовления:

1. Бисквит: в муку добавьте какао, соду, соль, перемешайте.

Какао и мука

2. Отдельно смешайте сахар, воду, растительное масло, уксус и влейте в сухие ингредиенты, перемешайте. Выложите в форму (18-20 см) застеленную пергаментом и выпекайте 45 минут при температуре 180 С.

Сколько выпекать бисквит

4. Готовый бисквит разделите на куски.

Бисквит для блюда

5. Ягодная начинка: ягоды порежьте или немного поблендерите, добавьте сахар и поставьте на огонь. Как сахар растает добавьте крахмал, перемешайте, доведите до загустения и дайте остыть.

Ягодная начинка

6. Крем: холодный сливочный сыр, холодные сливки и пудру взбейте до густой стабильной массы. Переложите в кондитерский мешок.

Сливочный крем

7. Выложите десерт в порционные емкости: бисквит, ягодная начинка и крем, и так поочередно до окончания ингредиентов. Поставьте десерт на несколько часов в холодильник!

Готовый десерт

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