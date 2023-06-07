Клубничный десерт из бисквита, с нежным кремом: делимся простым рецептом летнего угощения
Лето – наилучший сезон для приготовления вкусных, легких десертов из полезных ягод, фруктов. Для основы можно использовать не только тесто, а также желе и птичье молоко. Очень вкусные десерты получатся из бисквита, сладкий вкус которого разбавят ягоды.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении клубничного десерта из бисквита.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- какао – 3 ст. л.
- сахар – 170 г
- сода – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- вода (кипяток) – 200 мл
- масло – 40 г
- уксус – 1 ч. л.
Для клубничной начинки:
- клубника – 500 г
- сахар – 3 ст. л.
- крахмал кукурузный – 15 г
Для крема:
- сливочный творог – 350 г
- сливки 33% – 400 г
- сахарная пудра – 90 г
Способ приготовления:
1. Бисквит: в муку добавьте какао, соду, соль, перемешайте.
2. Отдельно смешайте сахар, воду, растительное масло, уксус и влейте в сухие ингредиенты, перемешайте. Выложите в форму (18-20 см) застеленную пергаментом и выпекайте 45 минут при температуре 180 С.
4. Готовый бисквит разделите на куски.
5. Ягодная начинка: ягоды порежьте или немного поблендерите, добавьте сахар и поставьте на огонь. Как сахар растает добавьте крахмал, перемешайте, доведите до загустения и дайте остыть.
6. Крем: холодный сливочный сыр, холодные сливки и пудру взбейте до густой стабильной массы. Переложите в кондитерский мешок.
7. Выложите десерт в порционные емкости: бисквит, ягодная начинка и крем, и так поочередно до окончания ингредиентов. Поставьте десерт на несколько часов в холодильник!
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