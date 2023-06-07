Лето – наилучший сезон для приготовления вкусных, легких десертов из полезных ягод, фруктов. Для основы можно использовать не только тесто, а также желе и птичье молоко. Очень вкусные десерты получатся из бисквита, сладкий вкус которого разбавят ягоды.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении клубничного десерта из бисквита.

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Ингредиенты:

мука – 200 г

какао – 3 ст. л.

сахар – 170 г

сода – 1 ч. л.

соль – щепотка

вода (кипяток) – 200 мл

масло – 40 г

уксус – 1 ч. л.

Для клубничной начинки:

клубника – 500 г

сахар – 3 ст. л.

крахмал кукурузный – 15 г

Для крема:

сливочный творог – 350 г

сливки 33% – 400 г

сахарная пудра – 90 г

Способ приготовления:

1. Бисквит: в муку добавьте какао, соду, соль, перемешайте.

2. Отдельно смешайте сахар, воду, растительное масло, уксус и влейте в сухие ингредиенты, перемешайте. Выложите в форму (18-20 см) застеленную пергаментом и выпекайте 45 минут при температуре 180 С.

4. Готовый бисквит разделите на куски.

5. Ягодная начинка: ягоды порежьте или немного поблендерите, добавьте сахар и поставьте на огонь. Как сахар растает добавьте крахмал, перемешайте, доведите до загустения и дайте остыть.

6. Крем: холодный сливочный сыр, холодные сливки и пудру взбейте до густой стабильной массы. Переложите в кондитерский мешок.

7. Выложите десерт в порционные емкости: бисквит, ягодная начинка и крем, и так поочередно до окончания ингредиентов. Поставьте десерт на несколько часов в холодильник!

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