Клубничный десерт с секретом: идеально наслаждается летними вечерами

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
78
Клубничный десерт с секретом: идеально наслаждается летними вечерами

В жаркую погоду очень хочется отведать что-то по-настоящему освежающее. Но и от сладенького отказываться не хочется. Поэтому стоит дать волю своей фантазии и придумать интересный летний десерт.

Именно так подумала фудблогер с ником thefoodhub.by ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления клубничного десерта с секретом. Такое блюдо не только освежит организм, но и создаст хорошее настроение, ведь включает в себя шампанское.

Клубничный десерт с секретом: идеально наслаждается летними вечерами

Ингредиенты для желе (на 2 порции)

  • Шампанское – 250 мл
  • Сахар – 25 гр
  • Желатин – 5 гр
  • Клубника – 150 гр

Ингредиенты для панна-котты

  • Желатин – 7 гр
  • Сливки 33% – 300 мл
  • Сахар – 100 гр
  • Клубника – 300 гр

Способ приготовления

1. Обе части желатина замачиваем в 3 ст.л. воды каждую.

2. Готовим желе из шампанского. 150 г клубники нарезаем на средние кусочки.

Клубничный десерт с секретом: идеально наслаждается летними вечерами

3. Набухший желатин соединяем в сотейнике с шампанским и сахаром, ставим на огонь.

4. При постоянном помешивании доводим до растворения сахара и желатина, но не до кипения.

Клубничный десерт с секретом: идеально наслаждается летними вечерами

5. Бокалы или креманки фиксируем в дополнительной посуде в положении с наклоном.

6. Кладем клубнику в бокалы и заливаем смесью с шампанским.

7. Ставим всю конструкцию в холодильник до застывания. Приблизительно на 2-3 часа.

8. Когда желе застынет, переходим к приготовлению панна-котта. Желатин соединяем со сливками и сахаром в сотейнике. Включаем нагрев.

Клубничный десерт с секретом: идеально наслаждается летними вечерами

9. При постоянном помешивании доводим до растворения сахара и желатина. Не доводим до кипения.

10. Перебиваем клубнику блендером в пюре. Добавляем треть клубничного пюре в сливки и перемешиваем. Добавляем оставшуюся часть и снова перемешиваем.

11. Выливаем заготовку поверх застывшего желе из шампанского. Отправляем в холодильник до застывания на 2-3 часа.

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