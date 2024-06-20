Клубничный десерт с секретом: идеально наслаждается летними вечерами
В жаркую погоду очень хочется отведать что-то по-настоящему освежающее. Но и от сладенького отказываться не хочется. Поэтому стоит дать волю своей фантазии и придумать интересный летний десерт.
Именно так подумала фудблогер с ником thefoodhub.by ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления клубничного десерта с секретом. Такое блюдо не только освежит организм, но и создаст хорошее настроение, ведь включает в себя шампанское.
Ингредиенты для желе (на 2 порции)
- Шампанское – 250 мл
- Сахар – 25 гр
- Желатин – 5 гр
- Клубника – 150 гр
Ингредиенты для панна-котты
- Желатин – 7 гр
- Сливки 33% – 300 мл
- Сахар – 100 гр
- Клубника – 300 гр
Способ приготовления
1. Обе части желатина замачиваем в 3 ст.л. воды каждую.
2. Готовим желе из шампанского. 150 г клубники нарезаем на средние кусочки.
3. Набухший желатин соединяем в сотейнике с шампанским и сахаром, ставим на огонь.
4. При постоянном помешивании доводим до растворения сахара и желатина, но не до кипения.
5. Бокалы или креманки фиксируем в дополнительной посуде в положении с наклоном.
6. Кладем клубнику в бокалы и заливаем смесью с шампанским.
7. Ставим всю конструкцию в холодильник до застывания. Приблизительно на 2-3 часа.
8. Когда желе застынет, переходим к приготовлению панна-котта. Желатин соединяем со сливками и сахаром в сотейнике. Включаем нагрев.
9. При постоянном помешивании доводим до растворения сахара и желатина. Не доводим до кипения.
10. Перебиваем клубнику блендером в пюре. Добавляем треть клубничного пюре в сливки и перемешиваем. Добавляем оставшуюся часть и снова перемешиваем.
11. Выливаем заготовку поверх застывшего желе из шампанского. Отправляем в холодильник до застывания на 2-3 часа.
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