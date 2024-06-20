В жаркую погоду очень хочется отведать что-то по-настоящему освежающее. Но и от сладенького отказываться не хочется. Поэтому стоит дать волю своей фантазии и придумать интересный летний десерт.

Именно так подумала фудблогер с ником thefoodhub.by ilona. В Instagram она предложила рецепт приготовления клубничного десерта с секретом. Такое блюдо не только освежит организм, но и создаст хорошее настроение, ведь включает в себя шампанское.

Ингредиенты для желе (на 2 порции)

Шампанское – 250 мл

Сахар – 25 гр

Желатин – 5 гр

Клубника – 150 гр

Ингредиенты для панна-котты

Желатин – 7 гр

Сливки 33% – 300 мл

Сахар – 100 гр

Клубника – 300 гр

Способ приготовления

1. Обе части желатина замачиваем в 3 ст.л. воды каждую.

2. Готовим желе из шампанского. 150 г клубники нарезаем на средние кусочки.

3. Набухший желатин соединяем в сотейнике с шампанским и сахаром, ставим на огонь.

4. При постоянном помешивании доводим до растворения сахара и желатина, но не до кипения.

5. Бокалы или креманки фиксируем в дополнительной посуде в положении с наклоном.

6. Кладем клубнику в бокалы и заливаем смесью с шампанским.

7. Ставим всю конструкцию в холодильник до застывания. Приблизительно на 2-3 часа.

8. Когда желе застынет, переходим к приготовлению панна-котта. Желатин соединяем со сливками и сахаром в сотейнике. Включаем нагрев.

9. При постоянном помешивании доводим до растворения сахара и желатина. Не доводим до кипения.

10. Перебиваем клубнику блендером в пюре. Добавляем треть клубничного пюре в сливки и перемешиваем. Добавляем оставшуюся часть и снова перемешиваем.

11. Выливаем заготовку поверх застывшего желе из шампанского. Отправляем в холодильник до застывания на 2-3 часа.

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