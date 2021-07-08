Гаспачо – вкуснейшее традиционное блюдо испанской кухни, главным ингредиентом которого являются – томаты. Суп всегда подается холодным и является просто идеальный летним обедом и ужином.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам необычный, но потрясающе вкусный рецепт клубничный гаспачо с мороженым и мятой, который точно станет одним из ваших любимых блюд.

С клубникой это блюдо будет самым удачным

Ингредиенты:

клубника – 500 г

сахар – 150 г

сливки – 150 мл

мята – 1 веточка

вода – 100 мл

ванильное мороженое – 100 г

Способ приготовления:

Помойте клубнику, удалите плодоножку, отправьте ягоды в блендер, добавьте мяту, сахар, сливки, воду и перебейте до состояния пюре. Разлейте готовый суп по тарелкам, добавьте шарик мороженого и листик мяты.

Блюдо будет необычайно вкусным, ароматным и освежающим.

Клубничный гаспачо с мороженым

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