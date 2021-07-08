Гаспачо – вкуснейшее традиционное блюдо испанской кухни, главным ингредиентом которого являются – томаты. Суп всегда подается холодным и является просто идеальный летним обедом и ужином.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам необычный, но потрясающе вкусный рецепт клубничный гаспачо с мороженым и мятой, который точно станет одним из ваших любимых блюд.
Ингредиенты:
клубника – 500 г
сахар – 150 г
сливки – 150 мл
мята – 1 веточка
вода – 100 мл
ванильное мороженое – 100 г
Способ приготовления:
Помойте клубнику, удалите плодоножку, отправьте ягоды в блендер, добавьте мяту, сахар, сливки, воду и перебейте до состояния пюре.
Разлейте готовый суп по тарелкам, добавьте шарик мороженого и листик мяты.
Блюдо будет необычайно вкусным, ароматным и освежающим.
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