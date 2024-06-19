Наулице бурлит настоящая жара. В такое время большой популярности набирают разнообразные освежающие напитки, самым популярным из которых, конечно же, является лимонад. Его можно приготовить из любых ягод, фруктов, которые придутся по вкусу. Также его готовят даже из огурцов.

Вот, например, шеф-повар Эктор Хименес-Браво в своем Instagram предложил рецепт приготовления клубничного лимонада. По его словам, это один из лучших охлаждающих напитков для жарких дней.

Ингредиенты

Клубника – 100 гр

Лайм – 1 шт

Лимон – 1 шт

Свежая мята

Сахар тростниковый – по вкусу

Лид

Минеральная вода

Способ приготовления

1. Клубнику, лайм и лимон порезать.

2. Смешать с листьями мяты и сахаром в стакане и все перетереть.

3. В стакан добавить лед и залить минеральной водой. Можно использовать газировку, или совсем не содержащую пузырьков.

4. Подавать охлажденным. Нельзя добавлять льда и хранить напиток в холодильнике.

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