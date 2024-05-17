Клубничный пирог с меренгой: открываем сезон вкуснейшей ягоды
Сезон клубники только начинается, и цена на эту ягоду достаточно высока. Но так хочется почувствовать ее вкус и насладиться невероятным ароматом, используя клубнику для приготовления вкусного десерта.
Рецептом такого десерта поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она представила рецепт невероятного клубничного пирога с меренгой.
Ингредиенты на форму 21 см
- Мягкое сливочное масло – 100 гр
- Сахар – 100 гр
- Желтки – 3 шт
- Молоко – 100 мл
- Мука – 150 гр
- Разрыхлитель – 8 гр
- Клубника – 700-800 гр
- Крахмал – 1 ст.л.
Ингредиенты для меренги
- Белки – 3 шт
- Сахар – 80 гр
Способ приготовления
1.Отделяем белки от желтков.
2. В чашу миксера выкладываем мягкое масло и сахар. Взбиваем до белого цвета.
3. По одному добавляем желтки, продолжая взбивание.
4. Добавляем муку, разрыхлитель и молоко. Взбиваем в течение 1 минуты.
5. Выкладываем тесто в застеленную пергаментом форму.
6. Сверху выкладываем клубнику, соединенную с крахмалом.
7. Отправляем пирог в духовку на 35 минут при 180 градусах.
8. Взбиваем белки с сахаром до стойких пиков и выкладываем на пирог.
9. Выпекаем в течение 15 минут и украшаем пирог клубникой.
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