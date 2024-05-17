Сезон клубники только начинается, и цена на эту ягоду достаточно высока. Но так хочется почувствовать ее вкус и насладиться невероятным ароматом, используя клубнику для приготовления вкусного десерта.

Рецептом такого десерта поделилась фудблогер с ником anny.cooking. В Instagram она представила рецепт невероятного клубничного пирога с меренгой.

Ингредиенты на форму 21 см

Мягкое сливочное масло – 100 гр

Сахар – 100 гр

Желтки – 3 шт

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Молоко – 100 мл

Мука – 150 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Клубника – 700-800 гр

Крахмал – 1 ст.л.

Ингредиенты для меренги

Белки – 3 шт

Сахар – 80 гр

Способ приготовления

1.Отделяем белки от желтков.

2. В чашу миксера выкладываем мягкое масло и сахар. Взбиваем до белого цвета.

3. По одному добавляем желтки, продолжая взбивание.

4. Добавляем муку, разрыхлитель и молоко. Взбиваем в течение 1 минуты.

5. Выкладываем тесто в застеленную пергаментом форму.

6. Сверху выкладываем клубнику, соединенную с крахмалом.

7. Отправляем пирог в духовку на 35 минут при 180 градусах.

8. Взбиваем белки с сахаром до стойких пиков и выкладываем на пирог.

9. Выпекаем в течение 15 минут и украшаем пирог клубникой.

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