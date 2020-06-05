Клубника и зелень: 5 пикантных сочетаний, которые усладят наш вкус

Клубника, припорошенная сахарной пудрой. Клубника со взбитыми сливками. Клубничный сироп. Клубничное варенье. И, наконец, просто свежая клубника.

Сезон клубники короток: пока ждешь самую сладкую и ароматную, глядишь – и уже закончился ее недолгий век. Никогда не успеваешь насладиться вволю!

Сегодня предлагаем несколько гурманских сочетаний, где эта королевская ягода раскроется с неожиданной стороны. И в каждом случае у нее будет новый спутник из армии поклонников, именующих себя "пряная зелень". Итак, ловите 5 идей, которые могут вдохновить вас на создание собственных рецептов.

Идея 1: клубника с мятой

Это десерт. И он особенно востребован в жаркий июньский день, когда тело томится от летнего зноя, а душа требует мятной прохлады, оттененной вызывающе ярким клубничным вкусом.

Что делать? Клубнику помыть, освободить от собственных зеленых хвостиков, заменив их нежными листочками молодой мяты. Сверху можно притрусить сахарной пудрой – ее цвет добавит ощущения морозной бодрости. Осталось дождаться июньской жары!

Идея 2: клубничный чай с чабрецом

Понятно, что это напиток. К тому же, очень простой.

Что делать? Клубнику и веточки чабреца заливаем кипятком. По вкусу и желанию добавляем сахар, накрываем и ждем, пока чай остынет – все-таки уже лето! Аромат такого чая способен в считанные секунды перенести нас прямо в лес - на душистую земляничную поляну.

Знаю, что некоторые предпочитают чабрецу аромат базилика. Логично: ведь и на грядках эти растения любят расти рядом.

Идея 3: клубнично-розмариновые шпажки

Это закуска. Она хороша в качестве легкого аперитива, когда вы встречаете гостей, предлагая им бокал холодного Prossecco, а к нему – веточку душистого розмарина, которая просто создана для того, чтобы быть усеянной соблазнительными ярко-красными ягодами. Аромат розмарина рожден, чтобы разогнать кровь и разжечь аппетит. К столу!

Что делать? Веточки розмарина очистить, оставив лишь верхнюю метелку с нежными молодыми листочками. Нанизать ягоды клубники. Предлагать с мягким сыром и шампанским.

Идея 4: клубничный салат с рукколой

Ну, теперь пришло время истинных гурманов. Хотя, если разобраться, этот салат настолько органичен по вкусовым сочетаниям, так незатейлив в приготовлении и при этом так легок для желудка, что стоило бы ввести его в свой привычный летний рацион.

Что делать? Итак, в салате всего 4 ингредиента, не считая соуса. Это листья рукколы, ягоды клубники, разрезанные так, как вам нравится, нежный сливочный сыр типа риккоті или "филадельфии" и немного зеленых фисташек. Впрочем, салат хорош и без фисташек. А вот заправить его я бы посоветовала превосходным бальзамическим соусом – всего несколько капель способны волшебным образом объединить и оттенить все лучшие качества продуктов, сотворив алхимию тончайшего вкуса.

Идея 5: салат со шпинатом и клубникой

heslowroasteditalian.com

Этот салат также состоит из клубники, зелени и сыра. Но! В его составе больше ингредиентов, их текстуры контрастны, их вкусы составляют богатую палитру – от абсолютной нейтральности до жгучей остроты. Попробуем? Уверена, что этот состав воспримут даже закоренелые консерваторы от гастрономии.

Что делать? Приготовить ингредиенты: листья шпината, черри, авокадо, клубнику, красный лук, орехи, пармезан или другой твердый сыр. Авокадо разрезать продолговатыми дольками, клубнику - пополам, луковицу - тонкими прозрачными полукольцами, сыр - небольшими ломтиками. Полить заправкой и перемешать. Заправка: соль, перец по вкусу, оливковое масло холодного отжима и бальзамический уксус.

Как сообщал OBOZREVATEL, клубника – это очень полезный продукт, который содержит много антиоксидантов. В дополнение к витаминам и минералам, она обладает мочегонными, противовоспалительными и очищающими свойствами.

Поскольку в клубнике очень мало калорий, она рекомендуются для похудения, так как контролирует чувство голода и поддерживает метаболические функции. Кроме того, ее активные соединения помогают регулировать уровень сахара в крови.

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