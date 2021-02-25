Кофейный вопрос: чем отличается арабика от робусты

"Вам кофе на арабике или на робусте?" – сколько раз вы слышали этот вопрос в кофейнях? И сколько раз ненадолго подвисали, раздумывая, что ответить? Ведь на самом деле робуста и арабика – два разных вида кофе и далеко не все знают, чем на самом деле они отличаются друг от друга.

Редакция FoodOboz решила расставить все точки над i в этом вопросе и обратилась за помощью к профессионалу. О том, чем отличается арабика от робусты, и какой кофе лучше, в своей колонке рассказывает Андрей Гуневский – кофейный эксперт, представитель компании "Фунт Кави" в Киеве.

В мире насчитывают около 120 видов кофе. Источник: unsplash.com

Несмотря на то, что в мире насчитывают около 120 видов кофе, в промышленных целях используют только два – арабику и робусту.

Начнем с робусты. Этот вид дешевый в производстве. В робусте содержится большой уровень кофеина, что дает кофейным зернам неприятную горечь. Именно из-за кофеина робуста устойчива к насекомым и прочим вредителям: для них она слишком горькая.

Робуста горькая, вязкая и бедная во вкусе. Максимум, что считывается в оттенках вкуса, – это орех, горький шоколад и древесина. Я не встречал людей, которые бы кайфовали от вкуса эспрессо, приготовленного на стопроцентной робусте. В напиток, который готовят на робусте, всегда добавляют сахар, молоко и разные сиропы – эти нехитрые манипуляции позволяют замаскировать неприятную горечь. Но нужно ли это? Ведь таким образом люди неосознанно обманывают себя и свой организм. Вспомните сами, что вы употребляете горького в своем рационе? И что выберите – горький или не горький огурец, горький или сладкий миндаль и нравится ли вам на вкус цитрамон? То-то же!

А вот с арабикой другая история. Во-первых, она очень капризная и требует более тщательного внимания и ухода во время выращивания. Поэтому ей уделяют очень много внимания на всех этапах – начиная от произрастания и заканчивая приготовлением.

Генетика арабики устроена сложнее. В ней больше липидов, органических кислот и сахаров. Арабика всегда будет обладать кислотностью, но пусть вас это не пугает. Ассоциируйте ее вкус со вкусом вина, молочных продуктов, ягод, фруктов и тд. В напитке приготовленном на арабике можно легко найти вкусовые оттенки ананаса, яблока, сливы, выпечки у других продуктов. Я все чаще и чаще встречаю людей, которые уходят от робусты, распробовав вкус арабики. И никогда не встречал истории обратной.

Все это сказывается на цене кофейных зерен: цена на робусту колеблется в районе до $2,8 за килограмм зеленого зерна, в то время как цена на арабику начинается от $3 (коммерция) и от $10 (спешиалти) за килограмм. Поэтому производители часто смешивают арабику с робустой, чтобы снизить стоимость кофе.

В чем разница между арабикой и робустой. Источник: LeCafeier

По внешнему виду арабика и робуста тоже отличаются друг от друга. В то время как робуста имеет круглые зерна, арабика тем временем имеет продолговатую форму. Содержание кофеина в обоих сортах очень отличается. В арабике он, как правило, 1,2-1,3%, а вот в робусте уровень кофеина почти в два раза выше: 2,5-3%

Интересно знать:

Робуста – родитель арабики. Арабика возникла в результате естественного скрещивания видов робуста и эужениоидис.

В мире существует более 20 сортов арабики: Типика, Катура, Бурбон, Гейша, Мока. Некоторые сорта – тоже результат скрещивания. Например, сорт Тимор получился в результате скрещивания робусты и арабики Типика.

Есть энтузиасты, которые работают над высококачественной робустой. Не обращая внимания на слабую генетику, они упорно трудятся на всех этапах от селекции до хранения.

Самая высокая цена за килограмм арабики достигала $10000. Это был сорт Гейша, который панамская кофейная ферма Ninety Plus продала Дубаям.

Ранее OBOZREVATEL делился советами завариванию кофе в чашке. Если придерживаться этих советов, вы сможете приготовить напиток не хуже, чем в модной кофейне.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!