Питание ребенка должно быть сбалансированным и достаточно сытным. Но не всегда есть время готовить много разнообразной еды. В этих случаях выручают замороженные изделия. Вы только раз сделаете заготовки, а затем сможете доставать, при необходимости, и доводить до готовности за считанные минуты.

Идеями приготовления полезных заморозок для детей поделилась фудблогер с ником mami.davii на своей странице в Instagram. В перечне есть такие блюда, к которым вы можете подбирать любые любимые гарниры.

Суфле из курицы и тыквы

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1. Куриное филе, тыкву отварную, желток взбить в блендере.

2. Белок взбить отдельно в пену и добавить в массу.

3. Вылить в форму.

Нежные куриные котлетки из брокколи

1. Взять куриное филе, 4-5 соцветий брокколи, яйцо, 20 г сыра, 1 ст.л муки, зелень.

2. Все поместить в чашу блендера.

3. Сбить до однородной смеси.

4. Сформировать котлеты и заморозить.

Мясные ежики

1. Рис отварить до полуготовности.

2. В индюшиный фарш добавить нарезанные 1/4 моркови, 1/4 лука, зелень.

4. Добавить рис.

5. Сформировать ежики.

Сосиски из индейки

1. Перемешать фарш индейки, кабачок, зелень, лук, 20 г сыра, морковь.

2. Разложить по формам для сосисок.

Фрикадельки

1. Перемешать фарш курицы и индейки.

2. Добавить 1 ст.л. муки.

3. Добавить каплю растительного масла, 1 ст. л молока.

4. Сформировать фрикадельку.

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