Когда есть минимум времени на готовку: топ-5 полезных вариантов замороженных блюд для детей
Питание ребенка должно быть сбалансированным и достаточно сытным. Но не всегда есть время готовить много разнообразной еды. В этих случаях выручают замороженные изделия. Вы только раз сделаете заготовки, а затем сможете доставать, при необходимости, и доводить до готовности за считанные минуты.
Идеями приготовления полезных заморозок для детей поделилась фудблогер с ником mami.davii на своей странице в Instagram. В перечне есть такие блюда, к которым вы можете подбирать любые любимые гарниры.
Суфле из курицы и тыквы
1. Куриное филе, тыкву отварную, желток взбить в блендере.
2. Белок взбить отдельно в пену и добавить в массу.
3. Вылить в форму.
Нежные куриные котлетки из брокколи
1. Взять куриное филе, 4-5 соцветий брокколи, яйцо, 20 г сыра, 1 ст.л муки, зелень.
2. Все поместить в чашу блендера.
3. Сбить до однородной смеси.
4. Сформировать котлеты и заморозить.
Мясные ежики
1. Рис отварить до полуготовности.
2. В индюшиный фарш добавить нарезанные 1/4 моркови, 1/4 лука, зелень.
4. Добавить рис.
5. Сформировать ежики.
Сосиски из индейки
1. Перемешать фарш индейки, кабачок, зелень, лук, 20 г сыра, морковь.
2. Разложить по формам для сосисок.
Фрикадельки
1. Перемешать фарш курицы и индейки.
2. Добавить 1 ст.л. муки.
3. Добавить каплю растительного масла, 1 ст. л молока.
4. Сформировать фрикадельку.
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