Когда лучше использовать соду, а когда – разрыхлитель, чтобы выпечка была воздушной: объясняем нюансы

Каждая хозяйка всегда хочет приготовить вкусные, высокие и воздушные пироги, вареники, булочки и пирожки. Но очень часто они получаются не такими удачными, как хотелось. Причин для этого много: некачественная мука, много или мало соды, а также часто из-за разрыхлителя. Поэтому кулинары советуют очень четко соблюдать пропорции при приготовлении сдобных изделий.

Редакция FoodOboz собрала для вас полезные советы, которые были опубликованы на сайте издания INSIDER, касаемо правильного использования соды и разрыхлителя при приготовлении выпечки, благодаря которым блюда всегда будут получатся исключительно удачными.

Видео дня

Для начала разберемся, что такое – сода и разрыхлитель

"Пищевая сода и разрыхлитель являются химическими разрыхлителями, но они не являются одним и тем же. Хотя оба играют роль в подъеме теста, а также в изменении текстуры пищи", – объяснила пекарь и владелец пекарни Линдси Джонсон.

Где чаще всего они используются

Специалист отметил, что пищевая сода и разрыхлитель чаще используются в рецептах печенья, тортов и быстрого хлеба, и они отвечают за придание выпечке легкой, пушистой, пористой структуры, которая делает ее вкусной.

Если вам интересно, "что заставляет хлеб подниматься, пищевая сода или разрыхлитель?" ответ – оба, в зависимости от рецепта

При этом нужно помнить, что хоть пищевая сода и разрыхлитель выполняют одну и ту же работу в выпечке, но они химически разные и не могут быть заменены в рецептах один другим.

"Это потому что они по-разному реагируют и создают воздух. Незнание разницы между пищевой содой и разрыхлителем может привести к тому, что ваша выпечка просто испортится", – отметила эксперт.

Джонсон советует использовать соду в:

Только в хлебобулочных изделиях, таких как: печенье, кексы и быстрый хлеб.

"Когда пищевая сода смешивается с кислым ингредиентом, таким как коричневый сахар, какао, сметана, она взаимодействует с кислотой. Эта реакция создает крохотные пузырьки газа или углекислого газа, что заставляет тесто подниматься и растекаться", – говорит Джонсон.

Можно ли заменить содой разрыхлитель?

"Если у вас закончилась пищевая сода, разрыхлитель можно заменить, умножив необходимое количество на три. Но это нужно можно делать в крайнем случае, поскольку это может привести к тому, что вкус и текстура конечного продукта будут слишком плотными или солеными", – объясняет пекарь.

Как правильно хранить соду?

"Пищевая сода может храниться в нераскрытом виде до трех лет, но как только коробка открыта, срок годности начинает сокращаться. Поскольку пищевая сода имеет способность поглощать запахи и влагу, открытую коробку, хранящуюся в прохладном сухом месте можно хранить шесть месяцев", – рассказала специалист.

Как правильно использовать разрыхлитель?

Разрыхлитель состоит как из бикарбоната натрия, так и из сухой кислоты, например, сульфата алюминия натрия или винного камня.

"Он используется в хлебобулочных изделиях, таких как: торты, печенье и пирожные.

Пекарь объяснила, что разрыхлитель всегда взаимодействует с жидкостью, например водой или молоком.

"Сначала он реагирует на жидкость, а затем снова реагирует на тепло. Обе реакции образуют крохотные пузырьки газа или углекислого газа, из-за чего тесто поднимается и надувается, создавая легкую, воздушную текстуру", – рассказала Джонсон.

Как правильно хранить разрыхлитель?

Его можно хранить в нераскрытом виде в течение двух лет, но после открытия упаковки срок годности также сокращается. Стоит знать, что любое воздействие влаги со временем может изменить его эффективность. Раскрытый разрыхлитель можно хранить в прохладном сухом месте не более одного года.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться: