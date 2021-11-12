Когда нужно солить холодец, чтобы вкус был насыщенным: опыт фудблогеров

Приготовить идеальный холодец удается далеко не всем. Это блюдо требует особого подхода и знаний. Чтобы оно получилось действительно вкусным, следует придерживаться правильной последовательности добавления всех ингредиентов, а особенно специй.

Технологией варки холодца поделилась tetianka_ilina на своей странице в Instagram. Она солит студень после закипания, поэтому вкус получается насыщенным.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

куриное бедро – 1 шт

куриная четвертина – 2 шт

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вода – она должна покрывать мясо на 7-10 см.

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

чеснок – 2 зубцы

соль – 0,5 ст.л

перец горошком – 5-10 шт

лавровый лист – 2 шт

желатин – 1-1.5 ст.л

вода холодная кипяченая – полстакана

Способ приготовления:

1. Мясо помыть, выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь.

2. Довести до кипения, собрать пену и сделать небольшой огонь.

3. Добавить соль, перец, лук, морковь, лавровый лист, чеснок, накрыть крышкой и варить около 2 часов.

4. Шумовкой вынуть мясо, в отдельную посуду процедить бульон.

5. В стакан высыпать желатин, залить водой и оставить набухать.

6. Разобрать мясо, снять кожуру и вынуть все кости.

7. Желатин добавить в бульон, хорошо перемешать, залить этой жидкостью мясо.

8. Холодец поставить в холодильник, чтобы полностью застыл (примерно на 3 часа).

Рецептом холодца из курицы поделилась Валентина Кузьмова на странице Пляцки и рецепты от Лилии Цвет в Facebook.

1. Взять свинину – рульку и нежирное мясо

2. Промыть и залить холодной водой на ночь.

3. Утром промыть под проточной водой, положить в посуду, где будет вариться блюдо и залить холодной водой на ширину ладони.

4. Поставить на небольшой огонь, до закипания периодически снимать пенку.

5. Сделать минимальный огонь, чтобы было немного пузырьков и проварить 7-8 часов.

6. Мясо не солить, а также не добавлять лук, морковь.

7. После этого осторожно вынуть мясо, разложить в посуду, в которую будет заливаться студень.

8. Бульон посолить, добавить черный молотый перец, чеснок.

9. Перемешать, накрыть крышкой, оставить на 10 минут.

10. Процедить через сито и разлить по тарелкам.

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