Когда нужно солить холодец, чтобы вкус был насыщенным: опыт фудблогеров
Приготовить идеальный холодец удается далеко не всем. Это блюдо требует особого подхода и знаний. Чтобы оно получилось действительно вкусным, следует придерживаться правильной последовательности добавления всех ингредиентов, а особенно специй.
Технологией варки холодца поделилась tetianka_ilina на своей странице в Instagram. Она солит студень после закипания, поэтому вкус получается насыщенным.
Ингредиенты:
куриное филе – 1 шт
куриное бедро – 1 шт
куриная четвертина – 2 шт
вода – она должна покрывать мясо на 7-10 см.
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
чеснок – 2 зубцы
соль – 0,5 ст.л
перец горошком – 5-10 шт
лавровый лист – 2 шт
желатин – 1-1.5 ст.л
вода холодная кипяченая – полстакана
Способ приготовления:
1. Мясо помыть, выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь.
2. Довести до кипения, собрать пену и сделать небольшой огонь.
3. Добавить соль, перец, лук, морковь, лавровый лист, чеснок, накрыть крышкой и варить около 2 часов.
4. Шумовкой вынуть мясо, в отдельную посуду процедить бульон.
5. В стакан высыпать желатин, залить водой и оставить набухать.
6. Разобрать мясо, снять кожуру и вынуть все кости.
7. Желатин добавить в бульон, хорошо перемешать, залить этой жидкостью мясо.
8. Холодец поставить в холодильник, чтобы полностью застыл (примерно на 3 часа).
Рецептом холодца из курицы поделилась Валентина Кузьмова на странице Пляцки и рецепты от Лилии Цвет в Facebook.
1. Взять свинину – рульку и нежирное мясо
2. Промыть и залить холодной водой на ночь.
3. Утром промыть под проточной водой, положить в посуду, где будет вариться блюдо и залить холодной водой на ширину ладони.
4. Поставить на небольшой огонь, до закипания периодически снимать пенку.
5. Сделать минимальный огонь, чтобы было немного пузырьков и проварить 7-8 часов.
6. Мясо не солить, а также не добавлять лук, морковь.
7. После этого осторожно вынуть мясо, разложить в посуду, в которую будет заливаться студень.
8. Бульон посолить, добавить черный молотый перец, чеснок.
9. Перемешать, накрыть крышкой, оставить на 10 минут.
10. Процедить через сито и разлить по тарелкам.
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