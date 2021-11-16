Когда нужно солить суп, чтобы он получился действительно вкусным: советы фудблогера

Несмотря на то, что приготовление супа – это довольно простой процесс, здесь тоже есть свои особенности. Чтобы такое блюдо получилось действительно вкусным, все ингредиенты нужно забрасывать в правильной последовательности.

Потому что часто бывает так, что после добавления достаточного количества специй, блюдо остается безвкусным. Или когда картофель уже разварился, а мясо еще сырое. В таких нюансах нужно разобраться.

Советами, которые помогут приготовить действительно вкусный суп, поделилась maslyana_tm на своей странице в Instagram.

Разнообразие ингредиентов

Не бойтесь к стандартному набору "картофель-морковь" добавлять и другие ингредиенты: овощи, бобовые, яйца, несколько видов мяса и зелени. Чем разнообразнее суп – тем он вкуснее.

Видео дня

⠀Приготовление на маленьком огне

Нельзя допускать, чтобы суп булькал на плите через край. Его следует варить на маленьком медленном огне. Самое длительное приготовление и сохранение температурного режима помогают всем ингредиентам равномерно приготовиться и раскрыть свой вкус и аромат. Суп получается насыщенным и сбалансированным.

⠀Добавление специй

Когда все ингредиенты супа практически готовы – можно добавлять специи. Тогда они равномерно впитают соль, а специи сохранят свое благоухание. Соблюдайте порядок соль-пряности-перец. Также, если используете готовые смеси специй, проверяйте в их составе соль, чтобы не перебрать с нормой.

⠀

Не стоит пробовать горячий суп

Многие люди пробуют горячий суп по вкусу, решают, чего не хватает. Здесь следует учесть, что в горячих блюдах соленый вкус раскрывается с задержкой. Поэтому, если есть сомнения, нужно дать блюду постоять несколько минут, отведать еще раз и уже тогда досаливать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :