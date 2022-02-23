Когда нужно солить жареный картофель, чтобы он был хрустящим: делимся секретами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
9,2 т.
Когда нужно солить жареный картофель, чтобы он был хрустящим: делимся секретами

Идеальный жареный картофель – ароматный, золотистый и хрустящий. Но часто во время приготовления овощ разваливается и теряет приятный цвет. Оказывается, качество блюда на прямую зависит от того, в какой момент его посолить.

Идея приготовления хрустящего жареного картофеля опубликована на странице sabimeal в Instagram.

Рецепт жареного картофеля с корочкой

Для того. чтобы жареный картофель оставался целым и хрустящим, его нужно солить не раньше чем за 5-7 минут до готовности.

Выкладывание нарезанного картофеля в сковороду
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Ингредиенты:

  • картофель – 5 шт

  • лук – 1 шт

  • специи – по вкусу

  • яйца – 1 шт

Картошка, которая жарилась под крышкой

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, промыть под водой, хорошо просушить, нарезать кусочками произвольной формы.

2. Разогреть сковороду, добавить подсолнечное или оливковое масло и сливочное.

Добавление лука к картофелю

3. Выложить ровным слоем.

3. Картофель распределить и накрыть крышкой ровно в 5 минут.

Специи для картофеля

4. Открыть крышку, перемешать, снова накрыть на 5 минут.

5. Жарить на максимальном огне, не открывая крышку.

Яйцо, которое по желанию можно вылить в картофель

6. За все время приготовления переворачивать не более 4-5 раз.

7. За 5 минут до готовности добавить тонко нарезанный лук и специи (соль, перец, паприку и приправу для картофеля), уменьшить огонь до среднего.

Добавление взбитого яйца в картофель

8. По желанию влить яйцо за несколько минут до готовности.

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