Когда нужно солить жареный картофель, чтобы он был хрустящим: делимся секретами

Идеальный жареный картофель – ароматный, золотистый и хрустящий. Но часто во время приготовления овощ разваливается и теряет приятный цвет. Оказывается, качество блюда на прямую зависит от того, в какой момент его посолить.

Идея приготовления хрустящего жареного картофеля опубликована на странице sabimeal в Instagram.

Для того. чтобы жареный картофель оставался целым и хрустящим, его нужно солить не раньше чем за 5-7 минут до готовности.

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Ингредиенты:

картофель – 5 шт

лук – 1 шт

специи – по вкусу

яйца – 1 шт

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, промыть под водой, хорошо просушить, нарезать кусочками произвольной формы.

2. Разогреть сковороду, добавить подсолнечное или оливковое масло и сливочное.

3. Выложить ровным слоем.

3. Картофель распределить и накрыть крышкой ровно в 5 минут.

4. Открыть крышку, перемешать, снова накрыть на 5 минут.

5. Жарить на максимальном огне, не открывая крышку.

6. За все время приготовления переворачивать не более 4-5 раз.

7. За 5 минут до готовности добавить тонко нарезанный лук и специи (соль, перец, паприку и приправу для картофеля), уменьшить огонь до среднего.

8. По желанию влить яйцо за несколько минут до готовности.

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