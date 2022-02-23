Когда нужно солить жареный картофель, чтобы он был хрустящим: делимся секретами
Идеальный жареный картофель – ароматный, золотистый и хрустящий. Но часто во время приготовления овощ разваливается и теряет приятный цвет. Оказывается, качество блюда на прямую зависит от того, в какой момент его посолить.
Идея приготовления хрустящего жареного картофеля опубликована на странице sabimeal в Instagram.
Для того. чтобы жареный картофель оставался целым и хрустящим, его нужно солить не раньше чем за 5-7 минут до готовности.
Ингредиенты:
картофель – 5 шт
лук – 1 шт
специи – по вкусу
яйца – 1 шт
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, промыть под водой, хорошо просушить, нарезать кусочками произвольной формы.
2. Разогреть сковороду, добавить подсолнечное или оливковое масло и сливочное.
3. Выложить ровным слоем.
3. Картофель распределить и накрыть крышкой ровно в 5 минут.
4. Открыть крышку, перемешать, снова накрыть на 5 минут.
5. Жарить на максимальном огне, не открывая крышку.
6. За все время приготовления переворачивать не более 4-5 раз.
7. За 5 минут до готовности добавить тонко нарезанный лук и специи (соль, перец, паприку и приправу для картофеля), уменьшить огонь до среднего.
8. По желанию влить яйцо за несколько минут до готовности.
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