Когда омлет и яичница надоели: что приготовить из яиц для завтрака за 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Когда омлет и яичница надоели: что приготовить из яиц для завтрака за 3 минуты

Яйца – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусного омлета, яичницы, шакшуки. Еще из них получится нежный скрэмбл, яйца пашот.

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Что приготовить из яиц

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного, полезного и сытного блюда из яиц, со шпинатом и авокадо.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • яйца
  • шпинат
  • курица вареная 
  • сыр
  • авокадо
  • соль, перец
  • микрогрин

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на горячую сковороду. 

Яйца для блюда

2. Сверху выложите шпинат, куриное мясо, тертый сыр.

Приготовление блюда

3. Выложите блюдо, сверху еще добавьте порезанное авокадо и микрогрин.

Готовое блюдо для завтрака

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