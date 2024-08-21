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Когда омлет и яичница надоели: что приготовить из яиц для завтрака за 3 минуты
Яйца – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусного омлета, яичницы, шакшуки. Еще из них получится нежный скрэмбл, яйца пашот.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного, полезного и сытного блюда из яиц, со шпинатом и авокадо.
Ингредиенты:
- яйца
- шпинат
- курица вареная
- сыр
- авокадо
- соль, перец
- микрогрин
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, вылейте на горячую сковороду.
2. Сверху выложите шпинат, куриное мясо, тертый сыр.
3. Выложите блюдо, сверху еще добавьте порезанное авокадо и микрогрин.
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