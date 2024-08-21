Яйца – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления вкусного омлета, яичницы, шакшуки. Еще из них получится нежный скрэмбл, яйца пашот.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного, полезного и сытного блюда из яиц, со шпинатом и авокадо.

Ингредиенты:

яйца

шпинат

курица вареная

сыр

авокадо

соль, перец

микрогрин

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, вылейте на горячую сковороду.

2. Сверху выложите шпинат, куриное мясо, тертый сыр.

3. Выложите блюдо, сверху еще добавьте порезанное авокадо и микрогрин.

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