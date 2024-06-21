Особенность приготовления зеленого борща в том, что щавель имеет кислоту. Она, в свою очередь, может препятствовать отвариванию остальных компонентов. Если вы добавите зелень в неправильный момент, сколько бы ни варили борщ, картофель будет сырым.

Идея приготовления самого вкусного борща со щавелем опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Блогер отмечает, что щавель нужно добавлять в тот момент, когда картофель и мясо будут полностью готовы.

Ингредиенты:

мясо – 300 г

картофель – 4-5 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

щавель – 100 г

яйца – 2 шт.

соль, перец, лавровые листья

Способ приготовления:

1. Промыть и порезать мясо.

2. Варить почти до готовности.

3. Посолить воду, добавить порезанный картофель.

4. Лук нарезать маленьким кубиком, морковь натереть.

5. Поджарить овощи на сковороде с растительным маслом.

7. Щавель промыть и мелко порезать.

8. Добавить в почти готовый картофель.

9. Положить зажарку.

10. Добавить 2 лавровых листа, отрегулировать вкус по соли.

11. Добавить зелень, прокипятить 2 минуты.

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