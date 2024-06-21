Когда правильно добавить щавель в борщ, чтобы ингредиенты не были сырыми: делимся идеальной технологией
Особенность приготовления зеленого борща в том, что щавель имеет кислоту. Она, в свою очередь, может препятствовать отвариванию остальных компонентов. Если вы добавите зелень в неправильный момент, сколько бы ни варили борщ, картофель будет сырым.
Идея приготовления самого вкусного борща со щавелем опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Блогер отмечает, что щавель нужно добавлять в тот момент, когда картофель и мясо будут полностью готовы.
Ингредиенты:
- мясо – 300 г
- картофель – 4-5 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- щавель – 100 г
- яйца – 2 шт.
- соль, перец, лавровые листья
Способ приготовления:
1. Промыть и порезать мясо.
2. Варить почти до готовности.
3. Посолить воду, добавить порезанный картофель.
4. Лук нарезать маленьким кубиком, морковь натереть.
5. Поджарить овощи на сковороде с растительным маслом.
7. Щавель промыть и мелко порезать.
8. Добавить в почти готовый картофель.
9. Положить зажарку.
10. Добавить 2 лавровых листа, отрегулировать вкус по соли.
11. Добавить зелень, прокипятить 2 минуты.
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