Когда шарлотка надоела: рецепт нежного яблочного пирога "Пломбир"

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
834
Когда шарлотка надоела: рецепт нежного яблочного пирога 'Пломбир'

Если классическая шарлотка надоела, из яблок можно приготовить заливной пирог на сметане. Выпечка отличается тем, что в ней мало теста, одновременно с тем большое количество яблочной начинки. Пирог поэтому получается очень нежным и воздушным.

Фудблогер Юлия Ковальчук (channelvo_ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с яблоками "Пломбир".

Заливной пирог с яблоками

Ингредиенты:

Тесто:

  • сливочное масло – 150 г
  • мука – 250 г
  • сметана – 120 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

Видео дня
  • яблоки – 4-6 шт

Заливка:

  • сметана – 350 г
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 200-250 г
  • ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)
  • мука – 60 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно натереть в муку сливочное масло. Добавить в массу разрыхлитель и сметану, замесить мягкое тесто.

2. Полученное тесто выложить в форму, формируя бортики. Форму с тестом оставить в холодильнике.

Яблочный пирог как ''Невидимка''

3. Тем временем яблоки для начинки почистить от сердцевины и нарезать тонкими слайсами. Выложить их на тесто.

4. Для приготовления заливки необходимо смешать все нужные ингредиенты. Вылить полученную массу на яблоки.

Яблочный пирог на сметане

5. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты