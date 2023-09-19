Если классическая шарлотка надоела, из яблок можно приготовить заливной пирог на сметане. Выпечка отличается тем, что в ней мало теста, одновременно с тем большое количество яблочной начинки. Пирог поэтому получается очень нежным и воздушным.

Фудблогер Юлия Ковальчук (channelvo_ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с яблоками "Пломбир".

Ингредиенты:

Тесто:

сливочное масло – 150 г

мука – 250 г

сметана – 120 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

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яблоки – 4-6 шт

Заливка:

сметана – 350 г

яйца – 3 шт.

сахар – 200-250 г

ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)

мука – 60 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно натереть в муку сливочное масло. Добавить в массу разрыхлитель и сметану, замесить мягкое тесто.

2. Полученное тесто выложить в форму, формируя бортики. Форму с тестом оставить в холодильнике.

3. Тем временем яблоки для начинки почистить от сердцевины и нарезать тонкими слайсами. Выложить их на тесто.

4. Для приготовления заливки необходимо смешать все нужные ингредиенты. Вылить полученную массу на яблоки.

5. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!

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