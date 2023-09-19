Когда шарлотка надоела: рецепт нежного яблочного пирога "Пломбир"
Если классическая шарлотка надоела, из яблок можно приготовить заливной пирог на сметане. Выпечка отличается тем, что в ней мало теста, одновременно с тем большое количество яблочной начинки. Пирог поэтому получается очень нежным и воздушным.
Фудблогер Юлия Ковальчук (channelvo_ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом заливного пирога с яблоками "Пломбир".
Ингредиенты:
Тесто:
- сливочное масло – 150 г
- мука – 250 г
- сметана – 120 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Начинка:
- яблоки – 4-6 шт
Заливка:
- сметана – 350 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 200-250 г
- ванильный сахар – 1 пакетик (10 г)
- мука – 60 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно натереть в муку сливочное масло. Добавить в массу разрыхлитель и сметану, замесить мягкое тесто.
2. Полученное тесто выложить в форму, формируя бортики. Форму с тестом оставить в холодильнике.
3. Тем временем яблоки для начинки почистить от сердцевины и нарезать тонкими слайсами. Выложить их на тесто.
4. Для приготовления заливки необходимо смешать все нужные ингредиенты. Вылить полученную массу на яблоки.
5. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 40-50 минут. Приятного аппетита!
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