В современной гастрономии соусы – это обязательное приложение практически к любым блюдам. Соусы имеют разные вкусы и готовятся из очень интересных ингредиентов. Можно даже сказать, что существует современная соусная культура, которая рассказывает, какие соусы к каким блюдам лучше всего.

А вот когда на территории Украины начали производить соусы FoodOboz.ua рассказал Виталий Гуралевич, бренд-шеф одного из самых популярных ресторанов.

По его словам, первые соусы в Украине начали производить еще в начале XIX века. В книгах Ольги Франко и Дарии Цвек, известнейших украинских кулинарок, присутствуют целые главы, посвященные именно соусам. Так, например, в 1929 году свет увидела кулинарная книга Ольги Франко под названием "Первая украинская общепрактическая кухня". В нем указано, что украинцы успешно готовят соусы уже в течение 20-30 лет.

Видео дня

Основным компонентом соусов того времени были бульоны и сметана. К ним добавлялись разнообразные сложные, образуя первые украинские соусы. Чаще всего использовали хрен, чеснок, специи и лимонный сок.

Также часто в качестве основного компонента соуса использовали мед и масло из орехов. А, пожалуй, самыми популярными соусами быть те, что сделаны из квашенины. Квашеные овощи измельчались и смешивались с водой и растительным маслом.

На OBOZ.UA можно ознакомиться с разными украинскими блюдами: