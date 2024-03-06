Кокосовые конфеты без сахара, муки и шоколада: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Кокосовые конфеты без сахара, муки и шоколада: из чего приготовить

Сладкие и вкусные конфеты могут быть даже полезными. Надо просто использовать правильные компоненты. В этом десерте точно не место традиционным сахару, муке и шоколаду.

Идея приготовления полезных кокосовых конфет опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником little_daniel_blw в Instagram. Главный ингредиент – кокосовая стружка.

Кокосовые конфеты без сахара, муки и шоколада: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • 70 г кокосовой стружки + 20 г для декора конфет
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  • 2 ст.л. молотой овсянки
  • 40 мл кокосовых сливок (или кокосовое молоко)
  • 1 ст.л. кокосового масла

Способ приготовления:

Кокосовые конфеты без сахара, муки и шоколада: из чего приготовить

1. Кокосовую стружку дополнительно взбить в блендере до более мелкой консистенции.

2. Овсянку взбить в муку.

Кокосовые конфеты без сахара, муки и шоколада: из чего приготовить

3. Кокосовое масло растопить.

4. Соединить все компоненты, дать массе отдохнуть 5 минут.

Кокосовые конфеты без сахара, муки и шоколада: из чего приготовить

5. Сформировать шарики.

6. Разделать их оставшимся кокосом.

Кокосовые конфеты без сахара, муки и шоколада: из чего приготовить

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