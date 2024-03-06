Сладкие и вкусные конфеты могут быть даже полезными. Надо просто использовать правильные компоненты. В этом десерте точно не место традиционным сахару, муке и шоколаду.

Идея приготовления полезных кокосовых конфет опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником little_daniel_blw в Instagram. Главный ингредиент – кокосовая стружка.

Ингредиенты:

70 г кокосовой стружки + 20 г для декора конфет

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2 ст.л. молотой овсянки

40 мл кокосовых сливок (или кокосовое молоко)

1 ст.л. кокосового масла

Способ приготовления:

1. Кокосовую стружку дополнительно взбить в блендере до более мелкой консистенции.

2. Овсянку взбить в муку.

3. Кокосовое масло растопить.

4. Соединить все компоненты, дать массе отдохнуть 5 минут.

5. Сформировать шарики.

6. Разделать их оставшимся кокосом.

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