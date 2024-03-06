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Кокосовые конфеты без сахара, муки и шоколада: из чего приготовить
Сладкие и вкусные конфеты могут быть даже полезными. Надо просто использовать правильные компоненты. В этом десерте точно не место традиционным сахару, муке и шоколаду.
Идея приготовления полезных кокосовых конфет опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником little_daniel_blw в Instagram. Главный ингредиент – кокосовая стружка.
Ингредиенты:
- 70 г кокосовой стружки + 20 г для декора конфет
- 2 ст.л. молотой овсянки
- 40 мл кокосовых сливок (или кокосовое молоко)
- 1 ст.л. кокосового масла
Способ приготовления:
1. Кокосовую стружку дополнительно взбить в блендере до более мелкой консистенции.
2. Овсянку взбить в муку.
3. Кокосовое масло растопить.
4. Соединить все компоненты, дать массе отдохнуть 5 минут.
5. Сформировать шарики.
6. Разделать их оставшимся кокосом.
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