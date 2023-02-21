Кокосовые конфеты из трех ингредиентов: переплюнут дорогие магазинные сладости
Такой десерт не придется выпекать или варить – все очень просто. Для конфет понадобится всего 3 компонента, которые нужно соединить и сформировать из них шарик. А для того, чтобы они хорошо держались, нужно просто поместить на некоторое время в холодильник.
Идея приготовления кокосовых конфет рафаэлло из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.
Ингредиенты:
- кокосовая стружка – 180 г
- сгущенка невареная – 200 мл
- миндаль/фундук
Способ приготовления:
1. Высыпаем 150 г кокосовой стружки в миску.
2. Выливаем в нее сгущенку.
3. Тщательно перемешиваем с помощью лопатки.
4. Миндаль моем водой и просушиваем с помощью салфеток.
5. Берем немного кокосовой массы, внутрь кладем орешек и формируем шарик.
6. Обваливаем в кокосовой стружке и кладем в холодильник на час.
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