Такой десерт не придется выпекать или варить – все очень просто. Для конфет понадобится всего 3 компонента, которые нужно соединить и сформировать из них шарик. А для того, чтобы они хорошо держались, нужно просто поместить на некоторое время в холодильник.

Идея приготовления кокосовых конфет рафаэлло из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Ингредиенты:

кокосовая стружка – 180 г

сгущенка невареная – 200 мл

миндаль/фундук

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Способ приготовления:

1. Высыпаем 150 г кокосовой стружки в миску.

2. Выливаем в нее сгущенку.

3. Тщательно перемешиваем с помощью лопатки.

4. Миндаль моем водой и просушиваем с помощью салфеток.

5. Берем немного кокосовой массы, внутрь кладем орешек и формируем шарик.

6. Обваливаем в кокосовой стружке и кладем в холодильник на час.

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