Кокосовые конфеты "Рафаэлло" за 10 минут: без муки, сахара и выпекания

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Кокосовые конфеты 'Рафаэлло' за 10 минут: без муки, сахара и выпекания

Популярные кокосовые конфеты "Рафаэлло" очень легко приготовить в домашних условиях. Ведь для этого нужно всего три главных ингредиента, а весь процесс приготовления займет не больше 10 минут. Что важно – конфеты готовятся без сахара, муки и выпекания.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кокосовых конфет "Рафаэлло" с орехом.

Рецепт кокосовых конфет ''Рафаэлло''

Ингредиенты:

  • творог – 180 г
  • миндаль\фундук
  • мед\сахарзаменитель
  • сухое молоко – 150 г
  • кокосовая стружка – 2 ст. л. + дополнительно для декора
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Способ приготовления:

1. Творог слегка перетереть вилкой.

Конфеты ''Рафаэлло'' в домашних условиях

2. Добавить к нему молоко, мед, стружку. Перемешать до однородной массы.

3. Из полученной массы сформировать шарик, завернув в каждый орешек. Обвалять конфеты в стружке.

Кокосовые конфеты без выпечки

4. Оставить конфеты в холодильнике на 1 час.

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