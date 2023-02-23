Популярные кокосовые конфеты "Рафаэлло" очень легко приготовить в домашних условиях. Ведь для этого нужно всего три главных ингредиента, а весь процесс приготовления займет не больше 10 минут. Что важно – конфеты готовятся без сахара, муки и выпекания.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кокосовых конфет "Рафаэлло" с орехом.

Ингредиенты:

творог – 180 г

миндаль\фундук

мед\сахарзаменитель

сухое молоко – 150 г

кокосовая стружка – 2 ст. л. + дополнительно для декора

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Способ приготовления:

1. Творог слегка перетереть вилкой.

2. Добавить к нему молоко, мед, стружку. Перемешать до однородной массы.

3. Из полученной массы сформировать шарик, завернув в каждый орешек. Обвалять конфеты в стружке.

4. Оставить конфеты в холодильнике на 1 час.

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