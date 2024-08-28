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Кокосовые ленивые вареники: самый простой рецепт вкусного блюда для завтрака
Ленивые вареники – отличная альтернатива сырникам, к тому же готовятся они очень быстро. Подавайте их горячими, со сметаной, джемом и сгущенным молоком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении кокосовых ленивых вареников.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный 200 г
- яйцо 1 шт
- сахар 2 ст.л
- кокосовая стружка 2 ст.л
- мука 4-5 ст.л
- любимые ягоды
- топинги или джем, сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, яйцо, сахар и кокосовую стружку, перемните вилкой. Добавьте муку и замесите тесто.
2. Тесто разделите на 3-4 частицы, сделайте колбаски и сформируйте шарики.
3. Варите в подсоленной кипящей воде 3 минуты.
Подавайте с маслом, ягодами, топингом!
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