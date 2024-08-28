Ленивые вареники – отличная альтернатива сырникам, к тому же готовятся они очень быстро. Подавайте их горячими, со сметаной, джемом и сгущенным молоком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении кокосовых ленивых вареников.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный 200 г

яйцо 1 шт

сахар 2 ст.л

кокосовая стружка 2 ст.л

мука 4-5 ст.л

любимые ягоды

топинги или джем, сгущенное молоко

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, яйцо, сахар и кокосовую стружку, перемните вилкой. Добавьте муку и замесите тесто.

2. Тесто разделите на 3-4 частицы, сделайте колбаски и сформируйте шарики.

3. Варите в подсоленной кипящей воде 3 минуты.

Подавайте с маслом, ягодами, топингом!

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