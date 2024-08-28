Кокосовые ленивые вареники: самый простой рецепт вкусного блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ленивые вареники с ягодами

Ленивые вареники – отличная альтернатива сырникам, к тому же готовятся они очень быстро. Подавайте их горячими, со сметаной, джемом и сгущенным молоком.

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Вкусные ленивые вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, быстрых в приготовлении кокосовых ленивых вареников.

Рецепт вареников

Ингредиенты: 

  • сыр кисломолочный 200 г
  • яйцо 1 шт
  • сахар 2 ст.л
  • кокосовая стружка 2 ст.л
  • мука 4-5 ст.л
  • любимые ягоды
  • топинги или джем, сгущенное молоко 

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог, яйцо, сахар и кокосовую стружку, перемните вилкой. Добавьте муку и замесите тесто.

Творожное тесто

2. Тесто разделите на 3-4 частицы, сделайте колбаски и сформируйте шарики. 

Приготовление ленивых вареников

3. Варите в подсоленной кипящей воде 3 минуты. 

Сколько варить вареники

Подавайте с маслом, ягодами, топингом!

Готовые вареники

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